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राहुल के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने से गांव और खेल नर्सरी में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों और खेल नर्सरी के खिलाड़ियों को उम्मीद है कि राहुल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।राहुल 11वीं कक्षा का छात्र है। उसने करीब एक साल पहले ही खेल नर्सरी में खो-खो का अभ्यास शुरू किया था। नियमित अभ्यास और मेहनत के बल पर उसने कम समय में यह उपलब्धि हासिल की। गत अक्तूबर माह में जींद में आयोजित राज्य स्तरीय ट्रायल में राहुल ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के आधार पर उसका चयन हरियाणा की टीम के लिए हुआ था।ट्रायल में जिले के छह खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था लेकिन हरियाणा की टीम में जगह बनाने में केवल राहुल सफल रहे। राहुल के पिता धर्मबीर खेती-बाड़ी करते हैं, जबकि माता संगीता गृहणी हैं। पिता धर्मबीर ने कहा कि बेटे के राष्ट्रीय स्तर पर खेलने से परिवार में खुशी है। उन्हें उम्मीद है कि राहुल प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करेगा।.......दोस्तों को खो-खो खेलते देखकर मैंने भी खेल नर्सरी में अभ्यास शुरू किया था। खेल से मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। राज्य स्तरीय ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मेरा चयन हुआ। अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टीम की योजना के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास रहेगा, ताकि हरियाणा की जीत में योगदान दे सकूं।- राहुल, खो-खो खिलाड़ी.............राहुल के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने से खेल नर्सरी के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उसने करीब एक साल पहले ही अभ्यास शुरू किया था, लेकिन नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत के बल पर वह इस मुकाम तक पहुंचा है। खेल नर्सरी में इस समय करीब 50 खिलाड़ी खो-खो का प्रशिक्षण ले रहे हैं। -दीपक सिंह, कोच, गांव भोजावास