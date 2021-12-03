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Mahendragarh-Narnaul News: मांगें पूरी नहीं होने पर कल पुतला फूंकेंगे जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

Thu, 05 Nov 2026 12:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:16 AM IST
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Public Health Engineering Department employees will burn an effigy tomorrow if their demands are not met.Public Health Engineering Department employees will burn an effigy tomorrow if their demands are not met.
नारनौल /महेंद्रगढ़। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होने से यूनियन में रोष बढ़ता जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की नारनौल पब्लिक हेल्थ ब्रांच ने 6 नवंबर को कार्यकारी अभियंता डिवीजन नंबर-1 के कार्यालय के बाहर विभाग के प्रमुख अभियंता का पुतला फूंकने का फैसला लिया है।
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यूनियन ने चेतावनी दी कि कल तक बातचीत नहीं हुई तो प्रदेशभर में प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस स्थित यूनियन कार्यालय में जिला प्रधान रमेश चंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें आंदोलन की रणनीति बनाई गई।
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ब्रांच प्रधान रामशरण यादव ने कहा कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता ने कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई करते हुए वर्ष 2020 और 2023 की बकाया एलटीसी जारी करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संगठन को बातचीत का समय भी नहीं दिया जा रहा।
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यूनियन ने 15 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है। इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और बकाया एलटीसी जारी करने की मांग शामिल है। बैठक में योगेश कुमार, राधेश्याम शर्मा, सुरेश कुमार सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।
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