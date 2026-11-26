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मंडी की सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं और कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण आसपास दुर्गंध भी फैलती रहती है। व्यापारियों का आरोप है कि लंबे समय से मंडी की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।पुरानी अनाज मंडी शहर में थोक कारोबार का प्रमुख केंद्र है। यहां गेहूं, चीनी, घी, लोहे के सामान और परचून सहित रोजमर्रा की जरूरत का लगभग हर सामान थोक में मिलता है।सरकार की ओर से नांगल चौधरी रोड पर नई अनाज मंडी विकसित की गई है लेकिन वहां मुख्य रूप से खरीद के दिनों में ही गतिविधियां रहती हैं। दूसरी ओर पुरानी मंडी में आज भी थोक कारोबार लगातार चलता है।बाक्समंडी में सड़कों का बुरा हाल है। कई साल से यहां सड़क निर्माण नहीं हुआ है। टूटी सड़कों के कारण मंडी में आने वाले व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी होती है। प्रशासन को यहां नई सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए।-संजय मित्तल, व्यापारी, पुरानी अनाज मंडी।बाक्समंडी में साफ-सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। गंदगी के कारण व्यापारियों और आम लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रशासन को नियमित सफाई करवानी चाहिए।-उमेश बंसल, व्यापारी, पुरानी अनाज मंडी।वर्जनपुरानी अनाज मंडी हमारे अधीन नहीं है। अब वहां साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी हमारे विभाग के पास नहीं है।-बाबूलाल यादव, प्रधान, मार्केट कमेटी, नारनौल।वर्जनपुरानी अनाज मंडी में कूड़ा उठान और सड़क निर्माण को लेकर पार्षद की ओर से प्रस्ताव आता है तो उस पर नियमानुसार अमल किया जाएगा।-विकास शर्मा, जेई, नगर परिषद, नारनौल।