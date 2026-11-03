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Mahendragarh-Narnaul News: साहित्यकार की स्मृति में बन रहे मंदिर का किया भूमिपूजन

Tue, 03 Nov 2026 02:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:23 AM IST
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Performed the ground-breaking ceremony for a memorial being built in honor of the litterateur.Performed the ground-breaking ceremony for a memorial being built in honor of the litterateur.
कनीना। गांव पोता में तालाब के पास वटवृक्ष के निकट गुरु गोरखनाथ मंदिर के निर्माण के लिए विधि-विधान से भूमिपूजन किया गया। पंडित भैयाराम ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा-अर्चना संपन्न करवाई। साहित्यकार होशियार सिंह सैन की स्मृति में उनके छोटे भाई धर्मवीर सैन ने गुरु गोरखनाथ धूने के पास मंदिर निर्माण की पहल की है। होशियार सिंह सैन ने साहित्य के क्षेत्र में कई किस्से, नाटक और कहानियां लिखीं। उनके शिष्य ओमप्रकाश जांगड़ा और महावीर जांगड़ा उनकी रचनाओं को रागनियों और भजनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद
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