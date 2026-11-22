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यह एसी बस नारनौल से रोजाना दोपहर 2:20 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है। लेकिन देरी के कारण यात्री बस स्टैंड पर देर से पहुंचे और तब तक एसी बस जा चुकी थी। अब शाम 4 बजे सामान्य बस जानी थी।यहीं से पेंच फंस गया। यात्रियों ने जयपुर से एसी बस के हिसाब से किराया दे रखा था। उनका कहना था कि जब किराया एसी का दिया है तो सफर भी एसी बस में ही करेंगे। यात्रियों की मांग के बाद शाम 4 बजे सामान्य बस की जगह एसी बस चलाई गई। इस तरह यात्री करीब दो घंटे की देरी से चंडीगढ़ रवाना हुए।एसी बस 152डी के रास्ते कम समय में चंडीगढ़ पहुंचती है। वहीं सामान्य बस महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और अन्य बस स्टैंडों पर रुकते हुए जाती है, जिससे ज्यादा समय लगता है। इसी वजह से चंडीगढ़ में नौकरी करने वाले कई कर्मचारी रविवार को सर्दियों में भी एसी बस से ही जाना पसंद करते हैं, ताकि शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाएं।नारनौल बस अड्डा इंचार्ज प्रीतम बागड़ी ने बताया कि जयपुर से चंडीगढ़ जा रही बस पावटा के पास खराब हो गई थी, जिसके बाद यात्रियों को दूसरी बस से नारनौल लाया गया। दोपहर 2:20 बजे की एसी बस अपने निर्धारित समय पर चलाई गई। देर से पहुंचे यात्रियों की मांग पर शाम 4 बजे भी सामान्य बस की जगह एसी बस चलाई गई, ताकि उन्हें और परेशानी न हो।