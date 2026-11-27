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वे पिछले पांच दिनों से लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अधिकारियों की ओर से हर बार शाम तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया जा रहा है। पानी नहीं मिलने से खेतों में खड़ी फसलों पर संकट मंडराने लगा है।प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि नहर का शेड्यूल निर्धारित होने के बावजूद उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। कई किसान नहर में पानी आने की उम्मीद में कई दिनों से आसपास ही इंतजार कर रहे हैं।बलाहां कलां निवासी किसान विजय सिंह, संजय, सोनू और राजेश कुमार ने बताया कि 18 से 27 नवंबर तक नहर में पानी नहीं आया। इस समस्या को लेकर वे पांच बार विभाग के कार्यालय जा चुके हैं। वीरवार को एक्सईएन और जेई ने शाम तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया था लेकिन पानी नहीं आया।शुक्रवार को किसान फिर अपनी समस्या लेकर कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले। इससे किसानों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने नारेबाजी कर रोष जताया।किसानों ने बताया कि खेतों में चना, सरसों और गेहूं की फसल खड़ी है। समय पर सिंचाई नहीं होने से उत्पादन प्रभावित होने की चिंता है। किसानों का आरोप है कि 15 दिन की निर्धारित टर्म में उनकी बारी के दौरान एक दिन भी पर्याप्त पानी नहीं मिला। उन्होंने जल्द पानी उपलब्ध करवाने की मांग की।सिंचाई विभाग के एसडीओ कुनाल सिंह ने बताया कि नहरों में पानी छोड़ने का शेड्यूल निर्धारित है। दोचाना नहर में पहले पांच दिन पानी छोड़ा जा चुका है। अब हसनपुर और शहबाजपुर नहरों में पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग को शेड्यूल के अनुसार सभी क्षेत्रों में पानी देना है। यदि नहर में पानी की उपलब्धता बनी रही तो दोचाना नहर में भी पानी छोड़ दिया जाएगा।