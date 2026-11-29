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जानकारी के अनुसार, नागरिक अस्पताल में जिलेभर के अलावा राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से भी मरीज उपचार के लिए आते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल के अलग-अलग भवनों में संचालित ओपीडी और जांच केंद्रों की जानकारी नहीं होती।अस्पताल में ओपीडी की पर्ची पुराने भवन में बनाई जाती है, जबकि कई चिकित्सकों की ओपीडी और जांच केंद्र ट्रॉमा सेंटर व मेडिकल वार्ड में संचालित हैं। ऐसे में पर्ची कटवाने के बाद मरीज उस पर लिखे कमरा नंबर को ढूंढते रहते हैं। कई बार एक-दो मिनट की दूरी पर स्थित कक्ष तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं।.....................चिकित्सक ने एक्स-रे जांच के लिए पर्ची पर लिखा था। पूछताछ केंद्र पर कोई कर्मचारी नहीं मिला। इसके बाद हम पुराने भवन में एक्स-रे जांच कक्ष को ढूंढते रहे। बाद में किसी अन्य कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि एक्स-रे जांच ट्रॉमा सेंटर में होती है।-शकुंतला देवी, मोहल्ला रामकरण दास कॉलोनी.............घुटनों में दर्द होने के कारण चलने में परेशानी हो रही थी। ओपीडी पर्ची बनवाने वाली जगह पर भीड़ अधिक थी, इसलिए हड्डी रोग विशेषज्ञ के कक्ष की जानकारी नहीं मिल पाई। पूछताछ केंद्र पर भी कोई कर्मचारी नहीं मिला। पुराने भवन में काफी देर तक ढूंढने के बाद पता चला कि हड्डी रोग विशेषज्ञ की ओपीडी ट्रॉमा सेंटर में संचालित है।-रामनारायण, गांव बिहालीवर्जन :हमारा प्रयास है कि मरीजों को आसानी से बेहतर उपचार मिल सके। पूछताछ केंद्र पर नियमित रूप से कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।-डॉ. कंवर सिंह, उप चिकित्सा अधीक्षक, नागरिक अस्पताल, नारनौल।