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इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इंडियन टीम में चयन का मौका भी मिलेगा। ऐसे में अतुल की नजर अच्छे स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने पर है।अतुल 10 दिसंबर को 10 मीटर पिस्टल और 15 दिसंबर को 50 मीटर पिस्टल श्रेणी में निशाना लगाएंगे। प्रतियोगिता को लेकर वह नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए मेहनत कर रहे हैं।अतुल ने 22 नवंबर को चंडीगढ़ में आयोजित ओपन शूटिंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। उन्होंने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 30 गोलियां चलाकर 263 अंक प्राप्त किए। वह पहले स्थान पर रहे खिलाड़ी से केवल पांच अंक पीछे रहे। इस प्रदर्शन ने आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है।अतुल ने करीब डेढ़ साल पहले कनीना स्थित खेल नर्सरी में शूटिंग का अभ्यास शुरू किया था। कम समय में ही उन्होंने कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। अतुल ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता को देखते हुए वह चंडीगढ़ की पुलिस शूटिंग रेंज में अभ्यास कर रहे हैं। ओपन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। आगामी प्रतियोगिता में उनका लक्ष्य अधिकतम स्कोर हासिल करना और इंडियन टीम में जगह बनाने की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करना है।