Mahendragarh-Narnaul News: वोटिंग, विरोध और हंगामे के बाद बनी एफसीसी, चार महिला पार्षदों को मिली कमान

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अब नगर पालिका के वित्तीय मामलों और विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर इनकी अहम भूमिका रहेगी। मंगलवार सुबह 11 बजे नगर पालिका कार्यालय में कमेटी गठन के लिए बैठक हुई। इसमें शहर के 15 में से 14 पार्षदों और उनके प्रतिनिधियों के अलावा दो मनोनीत पार्षद मौजूद रहे। वार्ड-12 के पार्षद विष्णु कुमार बैठक में नहीं पहुंचे।बैठक की शुरुआत में मंजू कौशिक को पहला सदस्य बनाने की घोषणा की गई। इसके बाद शारदा देवी और तीसरे सदस्य के रूप में ममता सोनी का नाम रखा गया। 16 में से 12 पार्षदों की सहमति मिलने पर ममता सोनी को कमेटी में शामिल कर लिया गया।चौथे सदस्य के चयन के लिए सीमा रानी और भतेरी देवी के नाम प्रस्तावित किए गए। इसके बाद मतदान करवाया गया। सीमा रानी के पक्ष में सात वोट आए जबकि भतेरी देवी के चयन को लेकर क्रॉस वोटिंग की स्थिति बन गई। इससे बैठक में विवाद बढ़ गया। पार्षद प्रतिनिधियों ने अपने-अपने समर्थकों के नाम आगे रखने शुरू कर दिए। देखते ही देखते बैठक में हंगामा होने लगा। इस दौरान महिला पार्षद शांत बैठी रहीं जबकि उनके प्रतिनिधि एक-दूसरे की बातों पर आपत्ति जताते रहे। कुछ प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस भी हुई। स्थिति बिगड़ती देख पार्षदों ने सभी को शांत करवाने का प्रयास किया। कुछ प्रतिनिधि बैठक से बाहर चले गए। इसके बाद सीमा रानी ने अपना नाम वापस ले लिया और भतेरी देवी को सर्वसम्मति से चौथा सदस्य घोषित कर दिया गया।हाल ही में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पुरानी फाइनेंस कमेटी को भंग किया गया था। इसके बाद मंगलवार को नई कमेटी का गठन किया गया। नगर पालिका के बजट, वित्तीय मामलों और वार्डों में होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों पर एफसीसी की मंजूरी जरूरी होगी। ऐसे में नई कमेटी बनने से शहर में रुके विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि फाइनेंस कमेटी का गठन सर्वसम्मति से पूरा किया गया है। चार महिला पार्षदों को बहुमत के आधार पर चुना गया है। दिवाली के बाद विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव कमेटी के सामने रखे जाएंगे और मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू करवाए जाएंगे। बैठक में सरिता राठी, रजनेश कुमारी, अशोक कुमार, राजेश कुमार, निखिल, देवेंद्र उर्फ सोनू सैनी, सुरेंद्र, सुखबीर और सुनील सहित अन्य पार्षद प्रतिनिधि तथा नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे।