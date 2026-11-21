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पति ने आगे पढ़ने को कहा, लेकिन ज्योति ने मना कर दिया। शादी के एक साल बाद पति ने उन्हें ट्रैक्टर चलाना सिखाया। शुरू में ज्योति ने बेमन से हाथ आजमाया, पर लगातार अभ्यास से वे इसमें माहिर हो गईं।करीब दो साल पहले पति निजी कंपनी में नौकरी के लिए गुजरात चले गए। तब घर, पशुओं और खेती की पूरी जिम्मेदारी ज्योति पर आ गई। उन्होंने हिम्मत दिखाई और सीखे हुए हुनर को काम में लगाया। आज वे बेझिझक ट्रैक्टर चलाती हैं और खेतों की जुताई खुद करती हैं।खेत में बुआई, ट्रैक्टर के लिए डीजल लाना और तैयार फसल मंडी में बेचना, हर काम ज्योति खुद करती हैं। शुरू में अकेले यह सब करने में घबराहट हुई, लेकिन ससुर के भरोसे और सहयोग ने हौसला दिया। अब उन्हें हर काम आसान लगता है।ज्योति कहती हैं कि कोई भी हुनर कब मुसीबत में काम आ जाए, कहा नहीं जा सकता। पिछले दो साल से घर और खेत का संतुलन संभाल रहीं ज्योति अब आसपास के गांवों की महिलाओं को भी ट्रैक्टर सीखने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।