Mahendragarh-Narnaul News: कुंजपुरा की ज्योति बनीं ट्रैक्टर वाली बहू
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:03 PM IST
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नारनौल। कुंजपुरा गांव के किसान परिवार में वर्ष 2000 में जन्मी ज्योति ने 12वीं तक पढ़ाई की। उन्हें किताबों से ज्यादा घर और खेत का काम पसंद था। दिसंबर 2021 में 21 साल की उम्र में हुडीना गांव में उनकी शादी हुई।
पति ने आगे पढ़ने को कहा, लेकिन ज्योति ने मना कर दिया। शादी के एक साल बाद पति ने उन्हें ट्रैक्टर चलाना सिखाया। शुरू में ज्योति ने बेमन से हाथ आजमाया, पर लगातार अभ्यास से वे इसमें माहिर हो गईं।
करीब दो साल पहले पति निजी कंपनी में नौकरी के लिए गुजरात चले गए। तब घर, पशुओं और खेती की पूरी जिम्मेदारी ज्योति पर आ गई। उन्होंने हिम्मत दिखाई और सीखे हुए हुनर को काम में लगाया। आज वे बेझिझक ट्रैक्टर चलाती हैं और खेतों की जुताई खुद करती हैं।
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बुआई से मंडी तक सब खुद
खेत में बुआई, ट्रैक्टर के लिए डीजल लाना और तैयार फसल मंडी में बेचना, हर काम ज्योति खुद करती हैं। शुरू में अकेले यह सब करने में घबराहट हुई, लेकिन ससुर के भरोसे और सहयोग ने हौसला दिया। अब उन्हें हर काम आसान लगता है।
दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा
ज्योति कहती हैं कि कोई भी हुनर कब मुसीबत में काम आ जाए, कहा नहीं जा सकता। पिछले दो साल से घर और खेत का संतुलन संभाल रहीं ज्योति अब आसपास के गांवों की महिलाओं को भी ट्रैक्टर सीखने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।
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पति ने आगे पढ़ने को कहा, लेकिन ज्योति ने मना कर दिया। शादी के एक साल बाद पति ने उन्हें ट्रैक्टर चलाना सिखाया। शुरू में ज्योति ने बेमन से हाथ आजमाया, पर लगातार अभ्यास से वे इसमें माहिर हो गईं।
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करीब दो साल पहले पति निजी कंपनी में नौकरी के लिए गुजरात चले गए। तब घर, पशुओं और खेती की पूरी जिम्मेदारी ज्योति पर आ गई। उन्होंने हिम्मत दिखाई और सीखे हुए हुनर को काम में लगाया। आज वे बेझिझक ट्रैक्टर चलाती हैं और खेतों की जुताई खुद करती हैं।
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बुआई से मंडी तक सब खुद
खेत में बुआई, ट्रैक्टर के लिए डीजल लाना और तैयार फसल मंडी में बेचना, हर काम ज्योति खुद करती हैं। शुरू में अकेले यह सब करने में घबराहट हुई, लेकिन ससुर के भरोसे और सहयोग ने हौसला दिया। अब उन्हें हर काम आसान लगता है।
दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा
ज्योति कहती हैं कि कोई भी हुनर कब मुसीबत में काम आ जाए, कहा नहीं जा सकता। पिछले दो साल से घर और खेत का संतुलन संभाल रहीं ज्योति अब आसपास के गांवों की महिलाओं को भी ट्रैक्टर सीखने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।