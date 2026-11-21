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कई कट ऐसे हैं जिन्हें बंद करने के लिए पत्थर रखे गए थे लेकिन उनको डिवाइडर के ऊपर रखकर कट दोबारा शुरू कर दिए गए। कुछ जगह टूटे डिवाइडर को दुपहिया चालक यू-टर्न के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।ज्यादातर यू-टर्न पर संकेतक बोर्ड नहीं हैं और जहां हैं, वे टूटे हुए हैं। हर 100 मीटर पर बने यू-टर्न से एक लेन से दूसरी लेन में जाते वाहन सामने से आ रहे वाहनों के टकराने का खतरा रहता है। इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा रात में रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों से होते हैं।महावीर चौक से हुड़िना तक 10 किमी में कुल 81 कट हैं। हुड़िना से टांटला चौक तक 24 और टांटला चौक से महावीर चौक तक 57 कट बने हैं। यानी हर 123 मीटर पर एक कट है।