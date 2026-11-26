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मंजूषा ने कहा कि दहेज प्रथा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयां आज भी समाज के लिए बड़ी चुनौती हैं। दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध हैं। दहेज के लिए महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।उन्होंने बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कराना अपराध है। बाल विवाह करवाने या उसमें सहयोग करने वालों को दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि विवाह समारोहों के दौरान कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत महिला थाने को सूचित करें।मंजूषा ने सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल करने और अनजान लोगों से ऑनलाइन बातचीत करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ या किसी भी तरह की परेशानी होने पर चुप न रहें और दुर्गा शक्ति हेल्पलाइन नंबर 1091 पर संपर्क करें। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जानकारी भी दी।कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ प्रभारी निर्मला, डॉ. ममता यादव, डॉ. गीता यादव, डॉ. शुभलता यादव, डॉ. पूनम यादव और डॉ. चंद्रमोहन सहित छात्राओं जशनदीप, गुंजन, नेहा, तन्नू और करीना ने भी अपराजिता विषय पर विचार रखे। डॉ. नीलम यादव ने कविता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया।