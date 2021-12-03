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कृषि विकास अधिकारी इंद्रजीत यादव ने कहा कि मिट्टी किसान की सबसे बड़ी पूंजी है। मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। उन्होंने किसानों को मिट्टी की जांच, जल संरक्षण, संतुलित खादों के प्रयोग, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट बनाने और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़ने की जानकारी दी।उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रही है। इसलिए किसानों को मिट्टी जांच के आधार पर ही खाद डालनी चाहिए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सलाह माननी चाहिए।कृषि विकास अधिकारी डॉ. रवि प्रकाश ने मिट्टी के नमूने लेने की सही विधि बताई। उन्होंने कहा कि खेत के अलग-अलग हिस्सों से मिट्टी लेकर मिलानी चाहिए। मेड़, पेड़ के नीचे और खाद के ढेर के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए।गोष्ठी में अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी गई। आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में भी बताया गया। अंत में इंद्रजीत यादव ने किसानों से 27 नवंबर को गांव बिहाली में होने वाले जिला स्तरीय तिलहनी फसल मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।