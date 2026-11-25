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नारनौल। संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मारौली में विशेष प्रात कालीन सभा का आयोजन किया गया। सभा में संत गुरु रविदास के सामाजिक समरसता, उनके कार्यों और जन-जागरण में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। कैप्टन जयप्रकाश मुख्य अतिथि ने कहा कि गुरु रविदास जी ने जात-पात, छुआछूत और ऊंच-नीच के भेद को मिटाकर समानता और मानवता का संदेश दिया। उनका प्रसिद्ध दोहा मन चंगा तो कठौती में गंगा आज भी लोगों को मन की पवित्रता और कर्म की महत्ता का बोध कराता है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में समाजसेवी अनिल कुमार और चंदन बड़ोपुर ने अपने विचार प्रकट किए। संवाद