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20 नवंबर को नई दिल्ली स्थित एफआईसीसीआई फेडरेशन हाउस में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान मिला। शर्मिला की इस उपलब्धि से गांव और जिले में खुशी का माहौल है।शर्मिला के गुरु अजमेर सिंह दांगी ने उनकी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पूरे महेंद्रगढ़ और हरियाणा के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि शर्मिला ने कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है।उनकी सफलता क्षेत्र की दूसरी बेटियों और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। उन्होंने कहा कि शर्मिला ने साबित किया है कि मजबूत इच्छाशक्ति और लगन से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।शर्मिला ने दुबई में आयोजित फजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में शॉटपुट में स्वर्ण और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता था।ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शर्मिला ने महिला शॉटपुट एफ-57 स्पर्धा में 9.81 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था। वह राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में भारत को स्वर्ण दिलाने वाली पहली खिलाड़ी बनीं।सम्मान मिलने पर शर्मिला ने एफआईसीसीआई और जूरी सदस्यों का आभार जताया। उनकी उपलब्धि पर सरपंच प्रतिनिधि बलवान आर्य, नरेंद्र शास्त्री, दीपक चौधरी, जसमेर कोच और हरीश यादव सहित अनेक लोगों ने बधाई दी।