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सतनाली ब्लॉक में पांच साल में औसत जलस्तर 16.98 मीटर नीचे चला गया है। यह जिले के सभी ब्लॉकों में सबसे ज्यादा गिरावट है। यहां 2021 में औसत जलस्तर 66.09 मीटर था, जो 2026 में 83.07 मीटर हो गया, यानी 25.7 प्रतिशत की गिरावट।कई गांवों में पानी 100 मीटर से भी नीचे पहुंच चुका है। सोहला गांव में जलस्तर 117.8 मीटर, बाढ़डा में 109.1 मीटर और नांवा में 96.3 मीटर दर्ज किया गया है। इससे किसानों के लिए सिंचाई का पानी हासिल करना बड़ी चुनौती बन रहा है।कनीना ब्लॉक में औसत जलस्तर 31.88 मीटर से बढ़कर 38.60 मीटर हो गया, यानी पानी 6.72 मीटर और नीचे गया। यह 21.1 प्रतिशत की गिरावट है। महेंद्रगढ़ ब्लॉक में जलस्तर 51.08 मीटर से 58.61 मीटर पहुंचा, यानी 7.53 मीटर (14.7 प्रतिशत) की गिरावट। अटेली में यह 73.26 मीटर से 78.96 मीटर हुआ, जो 7.8 प्रतिशत की गिरावट है। नांगल चौधरी में जलस्तर 45.68 मीटर से 49.35 मीटर हो गया।जिले में सभी जगह हालात एक जैसे नहीं हैं। नारनौल ब्लॉक में 2021 में औसत जलस्तर 50.72 मीटर था, जो 2026 में 34.72 मीटर रह गया। यानी यहां पानी 16 मीटर ऊपर आया है। सीहमा और निजामपुर में भी पांच साल की तुलना में सुधार दर्ज हुआ है। हालांकि गांव स्तर पर स्थिति अलग-अलग हो सकती है।इस साल जिले में सामान्य से करीब 15 से 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इससे भूजल रिचार्ज पर असर पड़ने की संभावना है। नहरी पानी सीमित रहने पर किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर ज्यादा निर्भर रहेंगे जिससे भूजल का उपयोग और बढ़ सकता है।भूजल सुधारने के लिए गांव मुसनौता में साढ़े 4 करोड़ रुपये की लागत से चेक डैम बनाया गया है, जिसमें पहाड़ों का बारिश का पानी जमा होता है। इसके अलावा धौलेड़ा, पांचनौता, रोपड़ सराय, गांवड़ी जाट, नांगल कालिया, बायल और नांगल दर्गू गांवों के बांधों की मरम्मत भी कराई गई है। ये सभी गांव नारनौल क्षेत्र में आते हैं।वर्जन:अटल भूजल योजना के तहत जोहड़ों की खुदाई और सफाई कर उन्हें नहरों से जोड़ा गया है। ऊंचाई पर बने जोहड़ों को डीआई पाइप के जरिए नहरों से लिंक किया गया है। क्षेत्र के बांधों की मरम्मत भी कराई गई है और अन्य योजनाओं पर काम जारी है।-राजेश कुमार, एसडीओ, सिंचाई विभाग, नारनौल।