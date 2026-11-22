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कार्यक्रम में मोहन लाल नंबरदार कुलताजपुर ने एक क्विंटल दलिया की सवामनी लगाई। गांव थाना की सरपंच सरोज देवी ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर गोसेवा करते हुए सवामनी लगाई। इसके अलावा गोसेवा मंडल के संरक्षक सत्यपाल यादव और आर्यावर्त सेवा न्यास के विनीत पिलानिया की ओर से भी सवामनी लगाई गई।इस मौके पर महंत प्रेमानंद सहित थाना, कुलताजपुर और डोसी गांव के ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने गोवंश से जुड़ी समस्याएं गोशाला प्रधान अरुण कौशिक और कमेटी के सामने रखीं। कमेटी ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।गोशाला प्रबंधक मुकेश वालिया ने कहा कि गोसेवा पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से गोशाला के कार्यों में बढ़-चढ़कर सहयोग करने की अपील की।