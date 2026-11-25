विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

होटल के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने राजस्थान के खालड़ निवासी नीतिन और शहरपुर निवासी प्रवीन उर्फ पीके सहित तीन पर एफआईआर दर्ज की है।गांव डेरोली निवासी उदय सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका कूकसी में सांवलिया सेठ के नाम से होटल है। मंगलवार रात करीब सवा 11 बजे वह होटल के ऑफिस में बैठा था और कर्मचारी अपने काम में लगे थे।तभी बोलेरो कैंपर में 3-4 युवक होटल पर पहुंचे और आते ही फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोलियां चलने से होटल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सभी ने खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ली।इसके बाद युवकों ने ऑफिस और अन्य जगहों पर रॉड व डंडों से हमला किया। तोड़फोड़ में होटल के कई शीशे टूट गए। आरोपियों ने स्कॉर्पियो के शीशे भी तोड़ दिए। इसके बाद वे उसी बोलेरो कैंपर में बैठकर भाग गए। सदर थाना के एसएचओ धर्मवीर सिंह ने कहा कि तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।होटल मालिक ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में एक जिंदा कारतूस और दो चले हुए कारतूसों के खोल मिले। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांची जा रही है।शिकायत में होटल मालिक ने बताया कि दो दिन पहले एक शादी समारोह में उसका कुछ युवकों से विवाद हुआ था। उसे आशंका है कि इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। मालिक के अनुसार आरोपियों से उसका कोई अन्य विवाद या बातचीत नहीं हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।