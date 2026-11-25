विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंडी अटेली। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन व भवन निर्माण कारीगर मजदूर संगठन की ओर से बुधवार बलबीर कामरेड के नेतृत्व में जनपद के गांव चंदपुर, सुजापुर, गणियार, बाजार अटेली व बेगपुर आदि गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान लोगों से अपील की गई कि 26 नवंबर को उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को किसान-मजदूर की मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। संगठन के नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के 6 साल पूरे होने के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों से किए हुए वादों को पूरा नहीं किया है। वादों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है।प्रमुख मांगों में सभी फसलों पर लागत से डेढ़ गुना एमएसपी की खरीद पर कानून लागू करने, किसान-मजदूर का कर्ज माफ करने, बिजली बिल 2025 और बीज बिल 2025 वापस लेने व चारों श्रम संहिताएं रद्द करना शामिल हैं।इसके साथ ही बाजरा-धान की एमएसपी पर खरीद चालू करने, पर्याप्त नहरी पानी देने, 4 लेबर कोड रद्द करने, 8 घंटे कार्य दिवस लागू करने और सभी श्रमिकों को 50 हजार मासिक वेतन लागू करने की मांग उठाई जाएगी। संवाद