Mahendragarh-Narnaul News: दुष्यंत चौटाला ने गांवों में किया जनसंपर्क, बोले- किसानों को फसल का भुगतान करने में देरी कर रही सरकार

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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार कागजों में बड़े-बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। मंडियों में किसानों की फसल औने-पौने दामों पर बिक रही है और 48 घंटे में भुगतान का दावा ढकोसला साबित हो रहा है। विज्ञापन

दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी किसानों, युवाओं और आम लोगों के मुद्दों को लेकर आवाज उठाती रहेगी। इस दौरान जिला प्रधान जोरा सिंह डूमरखां, विरेंद्र कौशिक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन



गोल्ड मेडल विजेता साक्षी को किया सम्मानित

दुष्यंत चौटाला करसिंधू गांव में कॉमनवेल्थ कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली साक्षी शर्मा के घर पहुंचे और उन्हें सम्मानित कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि साक्षी ने पूरे हलके का मान बढ़ाया है। इसके बाद उन्होंने विभिन्न गांवों में सुख-दुख के कार्यक्रमों में भी शिरकत की।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार कागजों में बड़े-बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। मंडियों में किसानों की फसल औने-पौने दामों पर बिक रही है और 48 घंटे में भुगतान का दावा ढकोसला साबित हो रहा है।दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी किसानों, युवाओं और आम लोगों के मुद्दों को लेकर आवाज उठाती रहेगी। इस दौरान जिला प्रधान जोरा सिंह डूमरखां, विरेंद्र कौशिक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।दुष्यंत चौटाला करसिंधू गांव में कॉमनवेल्थ कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली साक्षी शर्मा के घर पहुंचे और उन्हें सम्मानित कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि साक्षी ने पूरे हलके का मान बढ़ाया है। इसके बाद उन्होंने विभिन्न गांवों में सुख-दुख के कार्यक्रमों में भी शिरकत की।

उचाना। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बुधवार शाम उचाना विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडियों में फसल उठान से लेकर भुगतान तक किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसल बिकने के बाद भी किसानों को दो-दो सप्ताह तक पेमेंट नहीं मिल रही है।