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नारनौल। हरियाणवी लोकगीतों की गूंज और पारंपरिक नृत्यों की छटा के बीच दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव-2026 का शुक्रवार को समापन हो गया। लोक वाद्य संगीत में राजकीय महिला महाविद्यालय नारनौल ने बाजी मारी।नशा मुक्त युवा-विकसित भारत थीम पर हुए महोत्सव में लोकगीत (समूह) में डीएवी नारनौल, लोकनृत्य (समूह) में एसडी ककराला और नुक्कड़ नाटक में यदुवंशी डिग्री कॉलेज, महेंद्रगढ़ की टीम पहले स्थान पर रही।समापन दिवस का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। डीएसपी डॉ. कविता ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिला परिषद चेयरमैन डॉ. राकेश कुमार विशिष्ट अतिथि रहे।कार्यक्रम में जब कलाकारों ने हरियाणवी बोली में नशा बुरी हो बात, तनै समझाऊं सूं... गीत पेश किया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। नुक्कड़ नाटकों में नशे के दुष्परिणाम दिखाए गए जबकि पेंटिंग और कविता लेखन में युवाओं ने नशा मुक्ति का संदेश दिया।डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया।जिला स्तर के विजेता अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहां चयनित युवा 10 से 12 जनवरी 2027 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। मंच संचालन डॉ. ममता शर्मा ने किया।