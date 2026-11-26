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सिहमा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन दिलीप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता अपने साथियों सहित पंचकूला पहुंचे और मार्च में शामिल होकर संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती व मताधिकार की सुरक्षा की आवाज बुलंद की है। सेक्टर-26 स्थित महाराणा प्रताप भवन से शुरू हुए संविधान रक्षा मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।इस दौरान सिहमा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर दिलीप सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों नेताओं की ओर से संयुक्त परिपत्र जारी कर संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।