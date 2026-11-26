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वन्यप्राणी विभाग के रेस्क्यू ड्राइवर रवि शर्मा ने बताया कि बुधवार को कुछ महिलाएं पहाड़ी क्षेत्र में ईंधन लेने गई थीं। इसी दौरान उन्हें झरने के पास तेंदुए का शव दिखाई दिया। महिलाओं ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। इसके बाद सरपंच संदीप कुमार ने वन्यप्राणी विभाग को जानकारी दी। सूचना मिलने पर टीम शाम करीब पांच बजे मौके पर पहुंची।मृत मादा तेंदुए की उम्र करीब चार साल बताई गई है। टीम शव को महेंद्रगढ़ स्थित विभाग की लैब में लेकर पहुंची जहां पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान गुरुग्राम से वन्यप्राणी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।वन्यप्राणी विभाग के कर्मचारियों के अनुसार सर्दियों में तेंदुओं के क्रॉसिंग पीरियड के दौरान आपसी संघर्ष में भी उनकी मौत हो सकती है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी।वन्यजीव विभाग के निरीक्षक चरण सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर मादा तेंदुए का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में दफना दिया गया। प्रारंभिक तौर पर इसे आकस्मिक मौत माना जा रहा है। वहीं वन राजिक अधिकारी रजनीश ने कहा कि मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि मौत बीमारी, आपसी संघर्ष या किसी अन्य कारण से हुई।