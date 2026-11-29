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पीड़ित किसान सत्यप्रकाश और राजकुमार ने बताया कि इससे पहले 28 अक्तूबर को भी चोर छह कुओं से बिजली की केबल चोरी कर ले गए थे। अब 28 नवंबर की रात चोरों ने फिर छह कुओं को निशाना बनाया।रविवार सुबह 29 नवंबर को जब किसान खेतों में पहुंचे तो कुओं से बिजली की केबल गायब मिली। चोर प्रत्येक कुएं से करीब 150 से 200 फीट तक केबल उखाड़कर ले गए।किसानों ने बताया कि बिजली की केबल चोरी होने से वे ट्यूबवेल नहीं चला पा रहे हैं। इससे खेतों में खड़ी फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। बार-बार केबल चोरी होने से किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।रविवार को किसानों ने एकत्रित होकर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी धर्मवीर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से चोरी की घटनाओं के बारे में जानकारी ली।इस दौरान भोलाराम, महावीर, राजाराम, सतवीर, छोटेलाल, अमित कुमार, संदीप, प्रदीप कुमार, सोनू, इंद्रजीत, सुरजीत, सुधीर, गजेंद्र प्रसाद और दीपक सहित अन्य किसानों ने चोरी हुई केबल के बारे में जानकारी दी।किसानों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि खेतों में रात के समय गश्त बढ़ाई जाए और बिजली की केबल चोरी करने वाले आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।वर्जन:किसानों के खेतों से केबल चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर घटना स्थल का मुआयना किया गया। अब किसानों की ओर से लिखित शिकायत देने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। -धर्मबीर, सदर थाना प्रभारी, महेंद्रगढ़।