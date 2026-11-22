Mahendragarh-Narnaul News: धुंध में बिना फॉग लाइट दौड़ रही बसें, सड़कों से गायब सफेद पट्टियां बढ़ा रहीं हादसों का खतरा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:20 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:20 PM IST
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महेंद्रगढ़। सर्दी शुरू होते ही सुबह और शाम को धुंध का असर बढ़ने लगा है। ऐसे में सड़क सुरक्षा को लेकर रोडवेज और अन्य वाहन चालकों की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। कई रोडवेज और निजी बसें बिना फॉग लाइट के ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसके अलावा कई सड़कों से सफेद पट्टियां भी गायब हैं।
कोहरे में सड़क पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में वाहनों में फॉग लाइट और सही हेडलाइट होना जरूरी है। सफेद पट्टियां न होने से चालकों को सड़क की सीमा और मोड़ का अंदाजा लगाने में दिक्कत हो सकती है। रात और सुबह के समय यह खतरा और ज्यादा रहता है।
कोहरे में इन बातों का रखें ध्यान
रिटायर ट्रैफिक एसएचओ जगवंत ने बताया कि वाहन की गति कम रखें और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाएं। लो-बीम हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। हाई-बीम लाइट से बचें, क्योंकि कोहरे में रोशनी वापस लौटकर दृश्यता और कम कर देती है। सफेद पट्टियों और संकेतकों को देखकर वाहन चलाएं। अचानक ब्रेक लगाने और ओवरटेक करने से बचें।
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सर्दियों में सुबह और शाम को धुंध ज्यादा रहती है। ऐसे में बसों में फॉग लाइट होना जरूरी है, ताकि चालक को सामने की सड़क और दूसरे वाहन दिख सकें। विभाग को सर्दी पूरी तरह शुरू होने से पहले बसों की जांच करवाकर जरूरी उपकरण लगवाने चाहिए।-रमेश कुमार, गांव पालड़ी पनिहारा
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कई मार्गों पर सफेद पट्टियां दिखाई नहीं देतीं। इससे रात और सुबह वाहन चलाने में परेशानी होती है। संबंधित विभाग को सड़कों पर पट्टियां बनवाने के साथ संकेतक भी ठीक करवाने चाहिए, ताकि धुंध में हादसों की आशंका कम हो सके।-सुरेश कुमार, गांव धौली
वर्जन:
सर्दियों में धुंध से बचाव के लिए रोडवेज बसों में फॉग लाइट लगवाई जा रही है। अब तक 15 से अधिक बसों में लाइट लगवाई जा चुकी है। बाकी बसों में भी लगवाई जाएगी। रोडवेज महाप्रबंधक के आदेश पर यह काम हो रहा है। निजी बस संचालकों को भी फॉग लाइट लगवाने के आदेश दिए गए हैं।-हरिकिशन, इंचार्ज, महेंद्रगढ़ बस स्टैंड।
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कोहरे में सड़क पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में वाहनों में फॉग लाइट और सही हेडलाइट होना जरूरी है। सफेद पट्टियां न होने से चालकों को सड़क की सीमा और मोड़ का अंदाजा लगाने में दिक्कत हो सकती है। रात और सुबह के समय यह खतरा और ज्यादा रहता है।
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कोहरे में इन बातों का रखें ध्यान
रिटायर ट्रैफिक एसएचओ जगवंत ने बताया कि वाहन की गति कम रखें और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाएं। लो-बीम हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। हाई-बीम लाइट से बचें, क्योंकि कोहरे में रोशनी वापस लौटकर दृश्यता और कम कर देती है। सफेद पट्टियों और संकेतकों को देखकर वाहन चलाएं। अचानक ब्रेक लगाने और ओवरटेक करने से बचें।
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सर्दियों में सुबह और शाम को धुंध ज्यादा रहती है। ऐसे में बसों में फॉग लाइट होना जरूरी है, ताकि चालक को सामने की सड़क और दूसरे वाहन दिख सकें। विभाग को सर्दी पूरी तरह शुरू होने से पहले बसों की जांच करवाकर जरूरी उपकरण लगवाने चाहिए।-रमेश कुमार, गांव पालड़ी पनिहारा
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कई मार्गों पर सफेद पट्टियां दिखाई नहीं देतीं। इससे रात और सुबह वाहन चलाने में परेशानी होती है। संबंधित विभाग को सड़कों पर पट्टियां बनवाने के साथ संकेतक भी ठीक करवाने चाहिए, ताकि धुंध में हादसों की आशंका कम हो सके।-सुरेश कुमार, गांव धौली
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सर्दियों में धुंध से बचाव के लिए रोडवेज बसों में फॉग लाइट लगवाई जा रही है। अब तक 15 से अधिक बसों में लाइट लगवाई जा चुकी है। बाकी बसों में भी लगवाई जाएगी। रोडवेज महाप्रबंधक के आदेश पर यह काम हो रहा है। निजी बस संचालकों को भी फॉग लाइट लगवाने के आदेश दिए गए हैं।-हरिकिशन, इंचार्ज, महेंद्रगढ़ बस स्टैंड।