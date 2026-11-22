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कोहरे में सड़क पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में वाहनों में फॉग लाइट और सही हेडलाइट होना जरूरी है। सफेद पट्टियां न होने से चालकों को सड़क की सीमा और मोड़ का अंदाजा लगाने में दिक्कत हो सकती है। रात और सुबह के समय यह खतरा और ज्यादा रहता है।रिटायर ट्रैफिक एसएचओ जगवंत ने बताया कि वाहन की गति कम रखें और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाएं। लो-बीम हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। हाई-बीम लाइट से बचें, क्योंकि कोहरे में रोशनी वापस लौटकर दृश्यता और कम कर देती है। सफेद पट्टियों और संकेतकों को देखकर वाहन चलाएं। अचानक ब्रेक लगाने और ओवरटेक करने से बचें।सर्दियों में सुबह और शाम को धुंध ज्यादा रहती है। ऐसे में बसों में फॉग लाइट होना जरूरी है, ताकि चालक को सामने की सड़क और दूसरे वाहन दिख सकें। विभाग को सर्दी पूरी तरह शुरू होने से पहले बसों की जांच करवाकर जरूरी उपकरण लगवाने चाहिए।-रमेश कुमार, गांव पालड़ी पनिहारा..............कई मार्गों पर सफेद पट्टियां दिखाई नहीं देतीं। इससे रात और सुबह वाहन चलाने में परेशानी होती है। संबंधित विभाग को सड़कों पर पट्टियां बनवाने के साथ संकेतक भी ठीक करवाने चाहिए, ताकि धुंध में हादसों की आशंका कम हो सके।-सुरेश कुमार, गांव धौलीवर्जन:सर्दियों में धुंध से बचाव के लिए रोडवेज बसों में फॉग लाइट लगवाई जा रही है। अब तक 15 से अधिक बसों में लाइट लगवाई जा चुकी है। बाकी बसों में भी लगवाई जाएगी। रोडवेज महाप्रबंधक के आदेश पर यह काम हो रहा है। निजी बस संचालकों को भी फॉग लाइट लगवाने के आदेश दिए गए हैं।-हरिकिशन, इंचार्ज, महेंद्रगढ़ बस स्टैंड।