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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। स्थानीय स्तर पर विधायक ओम प्रकाश यादव ने फार्मेसी का उद्घाटन किया।इस पहल की खास बात यह है कि इसका लाभ केवल अस्पताल के मरीजों तक सीमित नहीं रहेगा। अस्पताल में डॉक्टर की लिखी गई दवाइयां तो यहां मिलेंगी ही, अस्पताल के बाहर किसी भी डॉक्टर की लिखी पर्ची पर भी रियायती दर पर दवाइयां खरीदी जा सकेंगी। यानी आम आदमी भी इसका सीधा लाभ उठा सकेगा।सरकारी अस्पतालों में सभी प्रमुख ब्रांड की दवाइयां बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन परिवारों को होगा, जिन्हें लंबे समय तक नियमित दवाइयां लेनी पड़ती हैं और जिनके बजट पर दवाओं का खर्च सबसे भारी पड़ता है।एचएलएल कंपनी ने इसका संचालन किया जाएगा। इससे मरीजों के इलाज पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां किफायती दरों पर आमजन की पहुंच में होंगी।