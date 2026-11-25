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प्रिया ने देहरादून में आयोजित प्री-नेशनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। इसके आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। वह फिलहाल कनीना स्थित खेल नर्सरी में कोच राहुल मेहता के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही हैं।कोच राहुल मेहता ने बताया कि प्रिया ने करीब दो साल पहले ही शूटिंग का अभ्यास शुरू किया था। इतने कम समय में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना उसकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। प्रिया के पिता मुकेश कुमार सेना से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता किरण देवी गृहिणी हैं। पिता ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए भारतीय टीम में चयन की उम्मीद जताई।प्रिया ने बताया कि पिता से सेना में बिताए समय के किस्से सुनकर उन्हें शूटिंग शुरू करने की प्रेरणा मिली। अब उनका लक्ष्य भारतीय टीम में जगह बनाकर देश का प्रतिनिधित्व करना है। वह ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व जिले का नाम रोशन करना चाहती हैं।