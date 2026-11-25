Mahendragarh-Narnaul News: दो साल की मेहनत से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची प्रिया, अब भारतीय टीम में जगह बनाने का लक्ष्य
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:09 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:09 PM IST
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नारनौल। जिले की शूटिंग खिलाड़ी प्रिया राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं। वह 12 से 14 दिसंबर तक पुणे में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगी। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चयन का मौका मिलेगा। प्रिया 12 दिसंबर को 50 मीटर और 14 दिसंबर को 10 मीटर राइफल स्पर्धा में निशाना लगाएंगी।
प्रिया ने देहरादून में आयोजित प्री-नेशनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। इसके आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। वह फिलहाल कनीना स्थित खेल नर्सरी में कोच राहुल मेहता के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही हैं।
कोच राहुल मेहता ने बताया कि प्रिया ने करीब दो साल पहले ही शूटिंग का अभ्यास शुरू किया था। इतने कम समय में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना उसकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। प्रिया के पिता मुकेश कुमार सेना से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता किरण देवी गृहिणी हैं। पिता ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए भारतीय टीम में चयन की उम्मीद जताई।
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सेना की कहानियों से मिली प्रेरणा
प्रिया ने बताया कि पिता से सेना में बिताए समय के किस्से सुनकर उन्हें शूटिंग शुरू करने की प्रेरणा मिली। अब उनका लक्ष्य भारतीय टीम में जगह बनाकर देश का प्रतिनिधित्व करना है। वह ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व जिले का नाम रोशन करना चाहती हैं।
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प्रिया ने देहरादून में आयोजित प्री-नेशनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। इसके आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। वह फिलहाल कनीना स्थित खेल नर्सरी में कोच राहुल मेहता के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही हैं।
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कोच राहुल मेहता ने बताया कि प्रिया ने करीब दो साल पहले ही शूटिंग का अभ्यास शुरू किया था। इतने कम समय में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना उसकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। प्रिया के पिता मुकेश कुमार सेना से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता किरण देवी गृहिणी हैं। पिता ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए भारतीय टीम में चयन की उम्मीद जताई।
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सेना की कहानियों से मिली प्रेरणा
प्रिया ने बताया कि पिता से सेना में बिताए समय के किस्से सुनकर उन्हें शूटिंग शुरू करने की प्रेरणा मिली। अब उनका लक्ष्य भारतीय टीम में जगह बनाकर देश का प्रतिनिधित्व करना है। वह ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व जिले का नाम रोशन करना चाहती हैं।