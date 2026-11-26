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नगर पालिका सचिव प्रदीप जैन ने बताया कि डीएमसी अनिल कुमार के आदेश पर वीरवार को नगर पालिका कार्यालय से अभियान शुरू किया गया। टीम ने शंकर मार्केट, शॉपिंग कांप्लेक्स, विश्वकर्मा चौक, आईटीआई रोड, बस स्टैंड रोड, हुड्डा पार्क और राव तुलाराम चौक तक कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों के बाहर रखे बेंच, फ्लैक्स, होर्डिंग, कैरेट और अन्य सामान जब्त किया गया।उन्होंने बताया कि अभियान दो शिफ्टों में चलाया गया। पहली शिफ्ट सुबह 7 से 8 बजे और दूसरी दोपहर 1 से 2 बजे तक रही। टीम ने सड़क और फुटपाथ पर रखा सामान हटवाया तथा दुकानदारों को निर्धारित सीमा से बाहर सामान नहीं रखने की चेतावनी दी।सचिव ने कहा कि अभियान का उद्देश्य बाजारों में यातायात व्यवस्था सुधारना और पैदल चलने वाले लोगों को रास्ता उपलब्ध करवाना है। दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों से सड़क व फुटपाथ पर सामान नहीं रखने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान सफाई निरीक्षक अनिल कुमार, दरोगा सुमित उर्फ रिंकू, पूर्ण कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।