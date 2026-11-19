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महेंद्रगढ़। शहर में इन दिनों सोशल मीडिया पर गाड़ी की आधी कीमत जमा करवाकर नई गाड़ी देने की स्कीम का प्रचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पांच साल बाद गाड़ी वापस लेकर ग्राहक को उसकी जमा करवाई गई आधी रकम लौटाने का दावा भी किया जा रहा है। पहली नजर में यह ऑफर आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे की शर्तों और कारोबारी मॉडल की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आधी कीमत लेकर नई गाड़ी देने और पांच साल बाद जमा राशि लौटाने का गणित क्या है? यदि यह वास्तव में कोई वैध कारोबारी योजना है तो इसकी आधिकारिक जानकारी और नियम-शर्तें सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रहीं? क्या इसके पीछे कोई कंपनी या अधिकृत फाइनेंसिंग संस्था है अथवा किसी निजी समूह की ओर से इसका प्रचार किया जा रहा है?- कंपनी की आधिकारिक पुष्टि के बिना भरोसा करना जोखिम भराआमतौर पर वाहन खरीदने के लिए ग्राहक बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, जिसमें डाउन पेमेंट, ब्याज, किस्त और अन्य शर्तें स्पष्ट होती हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर प्रचारित इस स्कीम में आधी कीमत जमा करवाकर नई गाड़ी देने और पांच साल बाद गाड़ी वापस लेकर रकम लौटाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि गाड़ी का मालिकाना हक किसके नाम रहेगा, पांच साल तक उसका बीमा, रखरखाव और टैक्स कौन भरेगा तथा दुर्घटना या गाड़ी को नुकसान होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। इसके अलावा पांच साल बाद पूरी जमा राशि वापस मिलने की गारंटी किस दस्तावेज में दी जाएगी, यह भी जांच का विषय है।पुलिस को मिली शिकायत, जांच शुरूमामले को लेकर पुलिस के पास भी शिकायत पहुंची है। एएसपी वीरेंद्र सिंह, महेंद्रगढ़ ने बताया कि इस संबंध में सूचना के साथ शिकायत भी प्राप्त हुई है। मामले की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे कोई मल्टीलेवल नेटवर्क या गिरोह सक्रिय हो सकता है, जो आगे चलकर बड़े आर्थिक फ्रॉड का रूप ले सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की जाएगी।आमजन के लिए जरूरी है सावधानीपुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के किसी भी ऑफर में शामिल होने से पहले उसकी पूरी जानकारी और वैधता की जांच जरूर करें। केवल सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के आधार पर पैसे जमा न करवाएं। संबंधित कंपनी का पंजीकरण, अधिकृत डीलरशिप, लिखित अनुबंध, भुगतान की रसीद और पांच साल बाद रकम लौटाने संबंधी शर्तों की पुष्टि जरूर करें।