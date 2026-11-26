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वहीं, हाईवे पर महाराजा सूरजमल चौक से रेवाड़ी फ्लाईओवर तक तिरंगा लाइटें लगाने के प्रस्ताव का पार्षदों ने विरोध किया। इसके बाद इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। बैठक में करीब 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई।नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी ने बताया कि मंजूर किए गए कार्यों की प्रक्रिया अगले माह से शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों से अनुमति लेने, एस्टीमेट तैयार करवाने और टेंडर जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद विकास कार्य शुरू करवाए जाएंगे।बैठक में वार्ड नंबर छह में आर्य समाज मंदिर के पास और वार्ड नंबर दो में पशु अस्पताल व गोशाला रोड पर पानी की टंकी बनवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वार्ड नंबर एक और 15 के सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत और हॉल निर्माण भी करवाया जाएगा।इसके अलावा बुचौली रोड पर हनुमान मंदिर के पास वार्ड नंबर तीन की गलियों का निर्माण होगा। वार्ड आठ और 11 में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। चामधेरा रोड पर मास्टर दिनेश सैनी के मकान तक सड़क निर्माण के साथ मोहल्ला ज्योति बाई फुले मार्ग और देवास रोड पर सैनियों की ढाणी तक सड़क बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया।शहर के प्रमुख चौराहों के सुंदरीकरण और रखरखाव की जिम्मेदारी संस्थाओं को देने पर सहमति बनी। राव तुलाराम चौक का सुंदरीकरण करवाया जाएगा और बालाजी चौक तक डिवाइडर पर पौधे लगाए जाएंगे। महाराजा सूरजमल चौक और महाराणा प्रताप चौक पर हाईमास्ट लाइटें लगेंगी। इसके अलावा 600 स्ट्रीट लाइटें, केबल, पोल और अन्य सामान खरीदा जाएगा।शहर में रात्रिकालीन सफाई शुरू करने, ठोस कचरा उठाने और मृत आवारा पशुओं के निस्तारण के लिए एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके लिए लोडर, जेसीबी और दो ट्रैक्टर सहित जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। हुडा पार्क में टूटे झूलों की मरम्मत और नए झूले लगवाने के साथ नगर पालिका के लिए दो ई-रिक्शा खरीदने पर भी सहमति बनी। बैठक में स्वर्ग वाहिनी वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी रखा गया।वर्जन:तिरंगा लाइटों के प्रस्ताव को पार्षदों के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। करीब 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए अगले माह से अनुमति और टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।-रमेश सैनी, प्रधान, नगर पालिका महेंद्रगढ़।