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कुरुक्षेत्र। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही पहली से महान नगर कीर्तन सजाया गया। सतगुरु नानक प्रगट्या मिट धुंध जग चानन होया... शबद के साथ बोले सोनिहाल सत् श्री अकाल से शुभारंभ हुआ। शबद कीर्तन करते हुए संगत फूलों से सुसज्ज्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साहिब के साथ चलती रही।इससे पहले हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमैंट कमेटी के मेंबर हरमनप्रीत सिंह, मेंबर बीबी जसबीर कौर मसाना, मेंबर इंदरजीत सिंह और सुखजिंदर सिंह मसाना, एडिशनल सेक्रेटरी राजपाल सिंह दुनिया माजरा पीए, अतिरिक्त सचिव सतपाल सिंह डॉचर, उप सचिव अमरिंदर सिंह, फ्लाइंग इंचार्ज जज सिंह, यात्रा विभाग प्रभारी हरकीरत सिंह, मैनेजर हरमीत सिंह, दिलबाग सिंह, तजिंदर सिंह मक्कड़ सहित संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया। पंज प्यारों और निशानचियों को मेंबर साहिबान ने सिरोपा भेंट किया।गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी सिंघ ने गुरु चरणों में अरदास की और फिर नगर कीर्तन का शुभारंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया और पंज प्यारों की अगुवाई में सजाए महान नगर कीर्तन के आगे-आगे युवक-युवतियां झाडू लगाकर रास्ता साफ कर रही थी, जबकि जल छिड़काव के साथ फूल भी बरसाए। बैंड ने शबद गायन कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।नगर कीर्तन किरमिच रोड, चनारथल रोड, ढिल्लो काॅलोनी, आकाश नर्सरी, गोबिंदगढ़, सलारपुर रोड, रेलवे रोड, कुटिया वाली गली, गुलजारी लाल नंदा मार्ग, अंबेडकर चौक, छोटा बाजार, सीकरी चौक, शास्त्री मार्केट, बिरला मंदिर चौक से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी में देर सायं संपन्न हुआ।