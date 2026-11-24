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कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस बार पर्यटकों को पश्चिम बंगाल की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और खानपान की अनूठी झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव में भागीदार प्रदेश के तौर पर शामिल पश्चिम बंगाल अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक व्यंजनों के साथ पर्यटकों को आकर्षित करेगा। पुरूषोत्तमपुरा बाग के समक्ष ब्रह्मसरोवर तट पर इसके लिए खास पैवेलियन सजाया जाने लगा है, जहां पर्यटक बंगाल के प्रसिद्ध रसगुल्ले, संदेश, मिष्टी दोई और पातिशप्ता जैसे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चख सकेंगे। पर्यटक यहां दार्जिलिंग की चाय की चुस्की भी ले सकेंगे।खास बात रहेगी कि बंगाल के खानपान के साथ पर्यटकों को वहां के प्रसिद्ध बाउल, छोऊ जैसे खास लोक संगीत का आनंद लेने का अवसर भी मिलेगा। लोक संगीत की मधुर धुनों के बीच बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होने का अनुभव महोत्सव को और खास बनाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों और संस्थानों गंगासागर, तारापीठ और कालीघाट मंदिर, दखिनेशन मंदिर, मदन मोहन मंदिर सहित प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों को भी इस पैवेलियन में उकेरा जाएगा, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक इनकी विशेषताओं से रूबरू हो सकें।चंदन नगर की 60 लाइटों से जगमग होगा पैवेलियनपश्चिम बंगाल के चंदन नगर की खास लाइटों से भी पवित्र ब्रह्मसरोवर तट इस दौरान रोशन होगा। चलायमान दिखाई देने वाली ये लाइटें पैवेलियन के मुख्य द्वार पर भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। पैवेलियन में 60 लाईटें लगाई जाएंगी। यहींपश्चिम बंगाल से पहुंचे कारीगर, पैवेलियन सजाए जाने की तैयारी शुरूपश्चिम बंगाल की लोक कला और संस्कृति को जीवंत रूप में प्रदर्शित करने के लिए पैवेलियन को आकर्षक ढंग से सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। देव नारायण मईकप ने बताया कि उनके निर्देशन में ही प्रदेश की पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में 40 विशेष कारीगरों की टीम आज कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। वहीं प्रमोद कुमार का कहना था कि पैवेलियन 10 दिसंबर तक तैयार कर लिया जाएगा। संभावना है कि उसी दिन से ही इसे पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है।पश्चिम बंगाल की संयुक्त सचिव ने टीम के साथ लिया जायजापश्चिम बंगाल की संयुक्त सचिव सांस्कृतिक विभाग प्रिया यादव टीम के साथ सोमवार को ब्रह्मसरोवर तट पर पहुंची। उनके साथ पर्यटन विभाग से मिलादरी व अन्य अधिकारी भी रहे। पैवेलियन लगाए जाने की जगह का जायजा लिया तो वहीं केडीबी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा भी की। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल को पहली बार यह मौका मिला है, जिसके कारण अनूठी छाप छोड़ी जाएगी।संस्कृति और स्वाद का बनेगा अनूठा संगम : उपेंद्रकेडीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पश्चिम बंगाल की भागीदारी से पर्यटकों को एक ही स्थान पर प्रदेश की मिठास, लोक संगीत, धार्मिक विरासत और हस्तशिल्प को करीब से जानने का मौका मिलेगा। ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर सजने वाला यह पैवेलियन महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनने की उम्मीद है।