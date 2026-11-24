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कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी के करीब 27 किलोमीटर लंबे बाईपास के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर विवाद गहराने लगा है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में इस परियोजना का श्रेय लेने की होड़ है, वहीं दूसरी ओर किसान इसके विरोध में उतर आए हैं। सोमवार को अमीन, जिरबड़ी, उमरी, ज्योतिसर, बारवा, मथाना और इशाकपुर समेत कई गांवों के दर्जनों किसान जिला सचिवालय पहुंचे और अपनी पुश्तैनी जमीन अधिग्रहण करने पर कड़ा विरोध जताया।किसानों ने जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। प्रशासन के पास अब तक 18 आपत्तियां पहुंची हैं। किसानों ने कहा कि उनकी कृषि योग्य जमीन ही परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। जमीन चली गई तो उनके सामने परिवार का पालन-पोषण करने का संकट खड़ा हो जाएगा। ज्ञान सिंह, परमवीर चौहान, सुरेंद्र सिंह और राजीव कुमार समेत किसानों ने कहा कि सरकार भले ही परियोजना को जनहित में बता रही है, लेकिन वे अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं देंगे।किसानों ने मुआवजे पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि प्रशासन कलेक्टर रेट से ढाई गुना तक मुआवजा देने की बात कर रहा है, जो करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपये प्रति एकड़ बनता है, जबकि बाजार भाव पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित अधिग्रहण में करीब एक दर्जन घर भी आ रहे हैं। किसानों ने मांग की कि जमीन के बदले आसपास ही जमीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे खेती जारी रख सकें। करीब दो घंटे तक विरोध जताने के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से दोबारा मिलने की योजना भी बनाई।700 एकड़ से अधिक जमीन पर गतिविधियां रोकींप्रशासन ने बाईपास निर्माण के लिए 700 एकड़ से अधिक जमीन सुरक्षित रखी है। इसमें करीब 400 एकड़ पर सड़क बनाई जानी प्रस्तावित है। शेष जमीन किसानों को लौटाई जा सकती है। सरकार ने 10 नवंबर को भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर 30 नवंबर तक आपत्तियां मांगी हैं।बाईपास से शहर को जाम से मिलेगी राहत : उपायुक्तउपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बाईपास के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। परियोजना से जिले में यातायात सुगम होगा और शहर को जाम से राहत मिलेगी। प्रभावित व्यक्ति अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से 21 दिन के भीतर संबंधित राजस्व अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों की सुनवाई और जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी उन पर निर्णय लेगा।