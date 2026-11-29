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कार की टक्कर से वाटर सप्लाई विभाग के दो कर्मचारियों की मौतनेशनल हाईवे-44 पर रंजीत नगर के पास शनिवार दोपहर तेज रफ्तार किया कार अनियंत्रित होकर बाइक और एक्टिवा सवार तीन युवकों से टकरा गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दोनों युवक पीपली की तरफ से शाहाबाद जा रहे थे। रंजीत नगर के पास पीछे से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद कार ने पास से गुजर रहे एक्टिवा सवार युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।घायलों को आदेश मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जसविंदर सिंह और राजबीर को मृत घोषित कर दिया। दोनों वाटर सप्लाई विभाग में कार्यरत थे। हादसे में घायल एक्टिवा सवार युवक का उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्दू के अनुसार दोनों मृतकों का रविवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।भांजे-भांजी की शादी की तैयारियों में जुटा था परिवारदूसरा हादसा गांव हथीरा के पास हुआ। यहां कार की टक्कर से स्कूटी सवार निजी शिक्षिका बबीता की मौत हो गई। वह कैथल जिले के गांव रसीना की रहने वाली थी और कुरुक्षेत्र में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। इसके साथ ही वह नौकरी की तैयारी भी कर रही थी।परिजन सतपाल के अनुसार बबीता शनिवार को स्कूटी पर ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी। गांव हथीरा के पास एक कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कार चालक उसे करनाल के अस्पताल लेकर गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।सतपाल ने बताया कि तीन दिसंबर को बबीता के भांजे और भांजी की शादी होनी है। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन हादसे में बबीता की मौत से खुशियों का माहौल मातम में बदल गया।