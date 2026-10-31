Kurukshetra News: चूरमे की मिठास और बाजरे की खिचड़ी के स्वाद से महकेगा रत्नावली समारोह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:20 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:20 AM IST
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कुरुक्षेत्र। देसी घी का चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, मालपुए, खीर और ठंडी लस्सी। केयू में होने वाले चार दिवसीय रत्नावली समारोह में दर्शकों को हरियाणवी खानपान का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा। इस बार हरियाणवी पारंपरिक व्यंजनों पर खास ध्यान केंद्र किया गया है जिसके अलग से स्टॉल लगाए जाएंगे।
इनके माध्यम से दर्शक हरियाणा की खानपान परंपरा और ग्रामीण जीवनशैली से रूबरू हो सके। इतना ही नहीं इस बार समारोह में चूरमा, बकोली, बाजरे की खिचड़ी, मालपुए, खीर, लस्सी और पंजीरी जैसे पारंपरिक पकवान आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इन व्यंजनों के जरिए नई पीढ़ी को हरियाणा की समृद्ध खानपान संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा।
विद्यार्थी लगाएंगे पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल : समारोह में केयू के गृह विज्ञान विभाग, पर्यटन विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज (आईआईएचएस) के गृह विज्ञान विभाग के विद्यार्थी स्टॉल लगाएंगे। विद्यार्थी पारंपरिक हरियाणवी व्यंजन तैयार कर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही दर्शकों को इन पकवानों की विशेषताओं और उनसे जुड़ी परंपराओं के बारे में भी जानकारी देंगे।
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इनके माध्यम से दर्शक हरियाणा की खानपान परंपरा और ग्रामीण जीवनशैली से रूबरू हो सके। इतना ही नहीं इस बार समारोह में चूरमा, बकोली, बाजरे की खिचड़ी, मालपुए, खीर, लस्सी और पंजीरी जैसे पारंपरिक पकवान आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इन व्यंजनों के जरिए नई पीढ़ी को हरियाणा की समृद्ध खानपान संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा।
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विद्यार्थी लगाएंगे पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल : समारोह में केयू के गृह विज्ञान विभाग, पर्यटन विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज (आईआईएचएस) के गृह विज्ञान विभाग के विद्यार्थी स्टॉल लगाएंगे। विद्यार्थी पारंपरिक हरियाणवी व्यंजन तैयार कर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही दर्शकों को इन पकवानों की विशेषताओं और उनसे जुड़ी परंपराओं के बारे में भी जानकारी देंगे।
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