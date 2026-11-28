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मुख्य पुजारी आचार्य शंभु प्रसाद, प्रधान सुभाष सुखीजा और सचिव अटल शर्मा ने बताया कि यात्रा खाटू श्याम मंदिर से शुरू होकर भद्रकाली चौक, झांसा रोड, गुरु रविदास चौक, रोटरी चौक, छोटा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, पालिका बाजार, अंबेडकर चौक, रेलवे रोड, सेक्टर-17 मार्केट, शूरसैनी चौक और अहिल्या बाई चौक सहित विभिन्न बाजारों से होते हुए मंदिर पहुंची। शहर में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और आरती से स्वागत किया। यात्रा के समापन पर आरती और विशाल भंडारा लगाया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष रमेश शर्मा, राजेश मौद्गिल, आशीष चोपड़ा, विनीत राजपाल, राजू छाबड़ा, अशोक शर्मा और शिवकुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। विज्ञापन



कल होगा विशाल श्याम जागरण

सचिव अटल शर्मा ने बताया कि रविवार 29 नवंबर को शाम छह बजे से अर्धरात्रि तक दीदार सांवरे का कार्यक्रम होगा। रात आठ बजे से श्याम रसोई और भंडारा लगातार चलेगा। इसमें वृंदावन धाम के राजेंद्र दास देवाचार्य, स्वामी ज्ञानानंद और हनुमान मंदिर के पुजारी नरेश कौशिक का सान्निध्य रहेगा। पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सैनी, उपाध्यक्ष संजीव सीकरी मित्तल, जगबीर जोगनाखेड़ा, अंकुश गुप्ता, महावीर मढ़ान और नरेश बंसल भी पहुंचेंगे। जयपुर से उमा लहरी, आयुष सोमानी और चुलकाना धाम से राजू हंस बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। मुख्य पुजारी आचार्य शंभु प्रसाद, प्रधान सुभाष सुखीजा और सचिव अटल शर्मा ने बताया कि यात्रा खाटू श्याम मंदिर से शुरू होकर भद्रकाली चौक, झांसा रोड, गुरु रविदास चौक, रोटरी चौक, छोटा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, पालिका बाजार, अंबेडकर चौक, रेलवे रोड, सेक्टर-17 मार्केट, शूरसैनी चौक और अहिल्या बाई चौक सहित विभिन्न बाजारों से होते हुए मंदिर पहुंची। शहर में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और आरती से स्वागत किया। यात्रा के समापन पर आरती और विशाल भंडारा लगाया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष रमेश शर्मा, राजेश मौद्गिल, आशीष चोपड़ा, विनीत राजपाल, राजू छाबड़ा, अशोक शर्मा और शिवकुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।कल होगा विशाल श्याम जागरणसचिव अटल शर्मा ने बताया कि रविवार 29 नवंबर को शाम छह बजे से अर्धरात्रि तक दीदार सांवरे का कार्यक्रम होगा। रात आठ बजे से श्याम रसोई और भंडारा लगातार चलेगा। इसमें वृंदावन धाम के राजेंद्र दास देवाचार्य, स्वामी ज्ञानानंद और हनुमान मंदिर के पुजारी नरेश कौशिक का सान्निध्य रहेगा। पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सैनी, उपाध्यक्ष संजीव सीकरी मित्तल, जगबीर जोगनाखेड़ा, अंकुश गुप्ता, महावीर मढ़ान और नरेश बंसल भी पहुंचेंगे। जयपुर से उमा लहरी, आयुष सोमानी और चुलकाना धाम से राजू हंस बाबा श्याम का गुणगान करेंगे।

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कुरुक्षेत्र। एक, दो, तीन, चार, श्याम बाबा की जय-जयकार के पवित्र उद्घोष के साथ शुक्रवार को धर्मनगरी में भव्य निशान यात्रा निकाली गई। श्री खाटू श्याम परिवार सेवा समिति की देखरेख में श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यात्रा में 1111 श्याम भक्तों ने भाग लिया। ढोल-नगाड़ों, बैंड पार्टी और भजन-कीर्तन के बीच श्रद्धालुओं की कदमताल आकर्षण का केंद्र रही। रथ पर श्याम बाबा का भव्य स्वरूप विराजमान किया गया। पूजा-अर्चना के बाद नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा उमा सुधा ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। समाजसेवी एवं कारोबारी अमित पंवार ने भी श्याम पूजन किया। विश्व शांति के संदेश के साथ सफेद कबूतरों का जोड़ा भी छोड़ा गया।