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किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिलना जरूरी है। उन्होंने सरकार से किसानों की आर्थिक स्थिति देखकर फैसला लेने की अपील की। सूरा ने किसान नेताओं से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने को कहा। इस मौके पर नैब सिंह छारपूरा, जरनैल सिंह और मेघराज नखरोज पुर उनके साथ थे।

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बाबैन। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष गुरदेव सिंह सूरा ने सरकार से गन्ने का भाव कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की है। उन्होंने वीरवार को शाहाबाद शुगर मिल के बाहर धरनारत किसानों को समर्थन दिया। बाबैन में पत्रकारों से बातचीत में सूरा ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। चीनी के भाव बढ़ रहे हैं पर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और मजदूरी की लागत भी लगातार बढ़ रही है।