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यह विचार वीरवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज (आईआईएचएस) के दर्शनशास्त्र विभाग की ओर से सीनेट हॉल में विश्व दर्शन दिवस पर आयोजित एक दिवसीय अकादमिक कार्यशाला में वक्ताओं ने व्यक्त किए।कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम् का मूल भाव पूरी मानवता को एक परिवार मानना है। भारतीय दर्शन की न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत सहित विभिन्न परंपराएं तार्किक चिंतन और विवेकपूर्ण निर्णय की दृष्टि प्रदान करती हैं।विभागाध्यक्ष डॉ. जिम्मी शर्मा ने विद्यार्थियों को दार्शनिक विचारों को व्यवहार में अपनाने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया। वसुधैव कुटुम्बकम् : साथ मिलकर जीने का दर्शन विषय पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य वक्ता महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल के कुलपति प्रो. राजेन्द्र कुमार अनायत ने कहा कि दर्शनशास्त्र दैनिक जीवन में अपनाने का अभ्यास है।श्रीमद्भगवद्गीता के अर्जुन-कृष्ण संवाद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसी समस्या का समाधान करने से पहले संबंधित व्यक्ति की बात सुनना और उसकी परिस्थिति समझना जरूरी है। गीता का सांख्य योग तर्क, विवेक और संतुलित निर्णय लेने की प्रेरणा देता है।