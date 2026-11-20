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सुमन सैनी ने कहा कि धार्मिक स्थल समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। इनसे लोगों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की भावना मजबूत होती है। बरगट जाटान में शिव मंदिर का निर्माण गांववासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर सहयोग करने का आह्वान किया। विज्ञापन

इस अवसर पर ग्राम पंचायत, शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी और ग्रामीणों ने अनुदान राशि उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष का आभार जताया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल बाबैन के प्रधान विकास शर्मा, महासचिव अनिल टाटकी, सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान दुनीचंद टाटका, प्रदीप बिंट, देवेंद्र शर्मा डीग, शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्य सुरेंद्र और ओमप्रकाश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सुमन सैनी ने कहा कि धार्मिक स्थल समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। इनसे लोगों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की भावना मजबूत होती है। बरगट जाटान में शिव मंदिर का निर्माण गांववासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर सहयोग करने का आह्वान किया।इस अवसर पर ग्राम पंचायत, शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी और ग्रामीणों ने अनुदान राशि उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष का आभार जताया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल बाबैन के प्रधान विकास शर्मा, महासचिव अनिल टाटकी, सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान दुनीचंद टाटका, प्रदीप बिंट, देवेंद्र शर्मा डीग, शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्य सुरेंद्र और ओमप्रकाश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

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बाबैन। राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने बुधवार को गांव बरगट जाटान में निर्माणाधीन शिव मंदिर के लिए 11 लाख रुपये की अनुदान राशि का चेक सरपंच रामकरण सैनी को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर धार्मिक आस्था और सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। मंदिरों में आने से मन को शांति मिलती है और लोगों को धर्म, संस्कारों एवं सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।