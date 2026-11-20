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इस्माईलाबाद। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में स्नान, ध्यान, दीपदान और भगवान की भक्ति का विशेष महत्व है। यह बात गुरु गोरखनाथ धाम इस्माईलाबाद के महंत योगी तेजनाथ ने कही। उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी कार्तिक मास के स्नान, व्रत और दीपदान की महिमा का वर्णन है। इसे तपस्या, संयम और साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने सुबह स्नान, भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा और तुलसी के समक्ष दीपक जलाना पुण्यदायी है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दीपदान की विशेष परंपरा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सामर्थ्य अनुसार दान-पुण्य और सेवा करने के साथ समाज में प्रेम व सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रह्लाद भगत शर्मा, जवाहरलाल बंसल, बलदेव शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।