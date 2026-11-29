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हाल ही में कमेटी के अध्यक्ष जगदीश झींडा ने सिख न्यायिक आयोग के साथ-साथ मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। इस दौरान कमेटी के कामकाज और आगे की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई थी। आयोग की ओर से कार्यकारिणी की बैठक नहीं होने और कमेटी की गतिविधियां प्रभावित होने पर सवाल उठाए जाने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसी सप्ताह ही अन्य मामले में पेश हुई कार्यकारिणी के समक्ष आयोग ने स्वयं यह सवाल उठाए। हरियाणा कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा के मुताबिक इस दौरान कार्यकारिणी के सदस्यों ने आयोग को भरोसा भी दिया कि इसमें सहयोग किया जाएगा।कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अधर में लटके : झींडाएचएसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा का कहना है कि कार्यकारिणी की बैठक नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अमृतसर में सराय का निर्माण, कमेटी के मुख्यालय का निर्माण सहित कई अन्य प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाईं गई थीं लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में काम आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही है।100 करोड़ रुपये से अधिक का फंड जुटाने का दावाझींडा ने कमेटी के वित्तीय संसाधनों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछली कमेटी करीब 19 करोड़ रुपये का फंड जुटाने तक ही सीमित रह गई थी जबकि उनकी कमेटी ने 100 करोड़ रुपये से भी अधिक का फंड जुटाया है। उनका कहना है कि कमेटी की ओर से कई योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी की गई है लेकिन कार्यकारिणी की बैठक और जरूरी निर्णय नहीं हो पाने से इन योजनाओं पर काम प्रभावित हो रहा है।16वें विशाल नगर कीर्तन शीश मार्ग यात्रा का 13 दिसंबर को होगा भव्य स्वागतहरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा गुरुद्वारा धमतान साहिब जिला जींद में धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाई जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा कमेटी द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी को समर्पित 16वें विशाल नगर कीर्तन शीश मार्ग यात्रा का 13 दिसंबर को हरियाणा प्रदेश में भव्य स्वागत किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने दी।कुरुक्षेत्र हेड ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने बताया कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब धमतान साहिब में शहीदी समागम श्रद्धा भाव से करवाए जाएंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की अद्वितीय शहादत को याद करते हुए हरियाणा कमेटी द्वारा 11 दिसंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के श्री अखंड पाठ साहिब के शुभारंभ के साथ शहीदी समागम आरंभ किया जाएगा। इसके बाद 12 और 13 दिसंबर को कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे जिसमें बड़ी संख्या में संगत शिरकत करेगी।