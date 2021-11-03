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पिछले 26 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2017-18 में मिल में सबसे अधिक 85 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। इसके बाद गन्ने की आवक में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा। वर्ष 2024-25 में मिल में करीब 60 लाख क्विंटल गन्ना पहुंचा था, लेकिन अगले वर्ष यह आंकड़ा घटकर 48 लाख 48 हजार क्विंटल रह गया। इस तरह एक ही साल में करीब 12 लाख क्विंटल गन्ने की कमी दर्ज की गई।अब मिल प्रबंधन ने चालू पेराई सत्र में फिर से 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नजर नहीं आ रहा। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी करीब 22 हजार 900 एकड़ में ही गन्ने की खेती हुई है। ऐसे में मिल प्रबंधन को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए गन्ने के उत्पादन और किसानों की ओर से मिल में गन्ना पहुंचाने पर निर्भर रहना होगा।वहीं, किसान आंदोलन के चलते भी मिल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अभी किसानों ने निजी शुगर मिलों की ओर रुख नहीं किया है। मिल अधिकारियों को उम्मीद है कि आंदोलन समाप्त होने के बाद किसान शाहाबाद सहकारी शुगर मिल में ही गन्ना लेकर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रबंधन की निगाहें किसानों के रुख और गन्ने की आवक पर टिकी हैं।26 साल में 117 से 415 रुपये पहुंचा गन्ने का भावपिछले 26 वर्षों में गन्ने के भाव में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2001 में किसानों को गन्ने का भाव 117 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा था, जो अब बढ़कर 415 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। वहीं, वर्ष 2001 में मिल में करीब 62 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। इसके बाद वर्ष 2017-18 में 85 लाख क्विंटल के साथ पेराई का रिकॉर्ड बना।इस बार 10.5 किलोग्राम चीनी रिकवरी का लक्ष्यमिल प्रबंधन ने इस पेराई सत्र में प्रति क्विंटल गन्ने से औसतन 10.5 किलोग्राम चीनी रिकवरी का लक्ष्य निर्धारित किया है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-01 में प्रति क्विंटल गन्ने से 10 किलो एक ग्राम चीनी रिकवरी हुई थी। वहीं, वर्ष 2011-12 में यह घटकर 9 किलो दो ग्राम रह गई थी। इस बार मिल की ओर से 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई और 10.5 किलोग्राम चीनी रिकवरी का लक्ष्य रखा गया है। शाहाबाद शुगर मिल की प्रतिदिन पेराई क्षमता 50 हजार क्विंटल है।शुगर मिल प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह का कहना है कि सभी तय लक्ष्य हासिल करने व पेराई सत्र बेहतर तरीके से चलाने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। मिल का औपचारिक पेराई सत्र भी शुरू कर दिया गया है। अब जैसे ही किसान गन्ना लेकर पहुंचेंगे तभी मिल शुरू हो पाएगा। फिलहाल डेढ़ लाख किसानों को गन्ने की पर्ची भेजी जा चुकी है।वर्षगन्ना पेराई क्विंटल में-गन्ने का रहा भाव प्रति क्विंटल2000-0162.72117 रुपये201-02-62.23117 रुपये2002-0366.38117 रुपये2003-04-57.80117 रुपये2004-0553.99117 रुपये2005-0656.68123 रुपये2006-0571.67135 रुपये2007-0866.74170 रुपये2008-0935.95170 रुपये2009-1022.96185 रुपये2010-1147.03210 रुपये2011-1253.16241 रुपये2012-1359.56276 रुपये2013-14-61.45301 रुपये2014-1569.78310 रुपये2015-1655.05310 रुपये2016-1766.68320 रुपये2017-1885.37-330 रुपये2018-1969.62335 रुपये2019-2068.24340 रुपये2020-2176.81350 रुपये2021-22-73.15362 रुपये2022-23-74.23-372 रुपये2023-24-60.54386 रुपये2024-25-60.70400 रुपये2025-26-48.48415 रुपये