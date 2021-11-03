Kurukshetra News: संकट में शाहाबाद शुगर मिल, 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य फिर चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:50 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:50 AM IST
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कुरुक्षेत्र। जिले के शाहाबाद स्थित सहकारी शुगर मिल के सामने गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता और पेराई लक्ष्य पूरा करने की चुनौती लगातार बनी हुई है। आसपास तीन निजी शुगर मिलों के बीच प्रतिस्पर्धा, गन्ने के रकबे में कमी और किसानों के आंदोलन जैसी परिस्थितियों का असर मिल के कामकाज पर पड़ रहा है। इससे न केवल गन्ने की आवक और चीनी उत्पादन प्रभावित हो रहा है, बल्कि मिल की आर्थिक स्थिति पर भी दबाव बना हुआ है।
पिछले 26 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2017-18 में मिल में सबसे अधिक 85 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। इसके बाद गन्ने की आवक में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा। वर्ष 2024-25 में मिल में करीब 60 लाख क्विंटल गन्ना पहुंचा था, लेकिन अगले वर्ष यह आंकड़ा घटकर 48 लाख 48 हजार क्विंटल रह गया। इस तरह एक ही साल में करीब 12 लाख क्विंटल गन्ने की कमी दर्ज की गई।
अब मिल प्रबंधन ने चालू पेराई सत्र में फिर से 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नजर नहीं आ रहा। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी करीब 22 हजार 900 एकड़ में ही गन्ने की खेती हुई है। ऐसे में मिल प्रबंधन को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए गन्ने के उत्पादन और किसानों की ओर से मिल में गन्ना पहुंचाने पर निर्भर रहना होगा।
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वहीं, किसान आंदोलन के चलते भी मिल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अभी किसानों ने निजी शुगर मिलों की ओर रुख नहीं किया है। मिल अधिकारियों को उम्मीद है कि आंदोलन समाप्त होने के बाद किसान शाहाबाद सहकारी शुगर मिल में ही गन्ना लेकर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रबंधन की निगाहें किसानों के रुख और गन्ने की आवक पर टिकी हैं।
26 साल में 117 से 415 रुपये पहुंचा गन्ने का भाव
पिछले 26 वर्षों में गन्ने के भाव में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2001 में किसानों को गन्ने का भाव 117 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा था, जो अब बढ़कर 415 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। वहीं, वर्ष 2001 में मिल में करीब 62 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। इसके बाद वर्ष 2017-18 में 85 लाख क्विंटल के साथ पेराई का रिकॉर्ड बना।
इस बार 10.5 किलोग्राम चीनी रिकवरी का लक्ष्य
मिल प्रबंधन ने इस पेराई सत्र में प्रति क्विंटल गन्ने से औसतन 10.5 किलोग्राम चीनी रिकवरी का लक्ष्य निर्धारित किया है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-01 में प्रति क्विंटल गन्ने से 10 किलो एक ग्राम चीनी रिकवरी हुई थी। वहीं, वर्ष 2011-12 में यह घटकर 9 किलो दो ग्राम रह गई थी। इस बार मिल की ओर से 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई और 10.5 किलोग्राम चीनी रिकवरी का लक्ष्य रखा गया है। शाहाबाद शुगर मिल की प्रतिदिन पेराई क्षमता 50 हजार क्विंटल है।
शुगर मिल प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह का कहना है कि सभी तय लक्ष्य हासिल करने व पेराई सत्र बेहतर तरीके से चलाने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। मिल का औपचारिक पेराई सत्र भी शुरू कर दिया गया है। अब जैसे ही किसान गन्ना लेकर पहुंचेंगे तभी मिल शुरू हो पाएगा। फिलहाल डेढ़ लाख किसानों को गन्ने की पर्ची भेजी जा चुकी है।
वर्ष
-- -- गन्ना पेराई क्विंटल में -- -- ---गन्ने का रहा भाव प्रति क्विंटल
2000-01
--62.72 --117 रुपये
201-02
---62.23 --117 रुपये
2002-03
--66.38 --117 रुपये
2003-04
---57.80 --117 रुपये
2004-05
--53.99 --117 रुपये
2005-06
--56.68 --123 रुपये
2006-05
--71.67 --135 रुपये
2007-08
--66.74 --170 रुपये
2008-09
--35.95 --170 रुपये
2009-10
--22.96 --185 रुपये
2010-11
--47.03 --210 रुपये
2011-12
--53.16 --241 रुपये
2012-13
--59.56 --276 रुपये
2013-14
---61.45 --301 रुपये
2014-15
--69.78 --310 रुपये
2015-16
--55.05 --310 रुपये
2016-17
--66.68 --320 रुपये
2017-18
--85.37 ---330 रुपये
2018-19
--69.62 --335 रुपये
2019-20
--68.24 --340 रुपये
2020-21
--76.81 --350 रुपये
2021-22
---73.15 --362 रुपये
2022-23
---74.23 ---372 रुपये
2023-24
---60.54 --386 रुपये
2024-25
---60.70 --400 रुपये
2025-26
---48.48 --415 रुपये
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पिछले 26 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2017-18 में मिल में सबसे अधिक 85 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। इसके बाद गन्ने की आवक में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा। वर्ष 2024-25 में मिल में करीब 60 लाख क्विंटल गन्ना पहुंचा था, लेकिन अगले वर्ष यह आंकड़ा घटकर 48 लाख 48 हजार क्विंटल रह गया। इस तरह एक ही साल में करीब 12 लाख क्विंटल गन्ने की कमी दर्ज की गई।
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अब मिल प्रबंधन ने चालू पेराई सत्र में फिर से 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नजर नहीं आ रहा। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी करीब 22 हजार 900 एकड़ में ही गन्ने की खेती हुई है। ऐसे में मिल प्रबंधन को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए गन्ने के उत्पादन और किसानों की ओर से मिल में गन्ना पहुंचाने पर निर्भर रहना होगा।
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वहीं, किसान आंदोलन के चलते भी मिल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अभी किसानों ने निजी शुगर मिलों की ओर रुख नहीं किया है। मिल अधिकारियों को उम्मीद है कि आंदोलन समाप्त होने के बाद किसान शाहाबाद सहकारी शुगर मिल में ही गन्ना लेकर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रबंधन की निगाहें किसानों के रुख और गन्ने की आवक पर टिकी हैं।
26 साल में 117 से 415 रुपये पहुंचा गन्ने का भाव
पिछले 26 वर्षों में गन्ने के भाव में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2001 में किसानों को गन्ने का भाव 117 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा था, जो अब बढ़कर 415 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। वहीं, वर्ष 2001 में मिल में करीब 62 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। इसके बाद वर्ष 2017-18 में 85 लाख क्विंटल के साथ पेराई का रिकॉर्ड बना।
इस बार 10.5 किलोग्राम चीनी रिकवरी का लक्ष्य
मिल प्रबंधन ने इस पेराई सत्र में प्रति क्विंटल गन्ने से औसतन 10.5 किलोग्राम चीनी रिकवरी का लक्ष्य निर्धारित किया है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-01 में प्रति क्विंटल गन्ने से 10 किलो एक ग्राम चीनी रिकवरी हुई थी। वहीं, वर्ष 2011-12 में यह घटकर 9 किलो दो ग्राम रह गई थी। इस बार मिल की ओर से 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई और 10.5 किलोग्राम चीनी रिकवरी का लक्ष्य रखा गया है। शाहाबाद शुगर मिल की प्रतिदिन पेराई क्षमता 50 हजार क्विंटल है।
शुगर मिल प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह का कहना है कि सभी तय लक्ष्य हासिल करने व पेराई सत्र बेहतर तरीके से चलाने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। मिल का औपचारिक पेराई सत्र भी शुरू कर दिया गया है। अब जैसे ही किसान गन्ना लेकर पहुंचेंगे तभी मिल शुरू हो पाएगा। फिलहाल डेढ़ लाख किसानों को गन्ने की पर्ची भेजी जा चुकी है।
वर्ष
2000-01
201-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-05
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26