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पुलिस प्रवक्ता नरेश के अनुसार, कार्यक्रम में महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को आत्मरक्षा की तकनीकों का अभ्यास करवाया। उन्हें पकड़ से छूटने, हमलावर से बचाव करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद लेने के तरीके बताए गए। टीम ने छात्राओं को किसी भी परेशानी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी परिजनों, अध्यापकों या पुलिस को देने की सलाह दी।सेफ सिटी टीम की कांस्टेबल हरजीत ने छात्राओं से दुर्गा शक्ति एप पर पंजीकरण कराने की अपील की ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता मिल सके। उन्हें बताया गया कि महिला अपराधों की शिकायत महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, हेल्पलाइन नंबर 1091 और डायल 112 पर की जा सकती है। इस दौरान छात्राओं को सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक किया गया।- शाहाबाद के तीन गांवों में लोगों को नशे के नुकसान बताएशाहाबाद। नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत पुलिस टीम ने वीरवार को शाहाबाद क्षेत्र के गांव यारा, जोगी माजरा और जंधेड़ी में लोगों से संपर्क किया। टीम ने ग्रामीणों, मजदूरों और महिलाओं को नशे के स्वास्थ्य, पारिवारिक और आर्थिक नुकसान के बारे में बताया।पुलिस ने लोगों को समझाया कि नशे की लत का असर केवल व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है, इससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साथ युवाओं का भविष्य भी प्रभावित होता है। महिलाओं से अपील की गई कि वे बच्चों और परिवार के सदस्यों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें। युवाओं को खेल, शिक्षा और योग जैसी गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।पुलिस टीम ने ग्रामीणों से कहा कि यदि आसपास कोई व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहा है या युवाओं को नशे की ओर धकेल रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात कही गई। पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज का सहयोग जरूरी है।