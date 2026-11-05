Kurukshetra News: नशे का कारोबार करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर की चेकिंग

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घर से चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामदपिहोवा । पुलिस टीम ने घर से चोरी करने के आरोपी सागर वासी डेहा बस्ती व महंगा उर्फ़ महाबीर वासी इंद्री जिला करनाल को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि शमशेर सैनी वासी सैनी मोहल्ला ने बताया कि उसका पुराना मकान सरस्वती विहार कालोनी में है। 17 अक्टूबर को दिन के समय अज्ञात चोर उसके पुराने मकान से ताला तोड़कर कमरे से छत वाला पंखा, डीवीआर, फ्रिज की स्टेपलाइजर, कंप्रेशर व पानी की मोटर को चोरी करके ले गए। दो नवंबर को पुलिस टीम ने आरोपी सागर वासी डेहा बस्ती व महंगा उर्फ़ महाबीर वासी इंद्री जिला करनाल को गिरफ्तार कर लिया।बाइक चोरी करने के दो आरोपी काबू, चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामदबाबैन। अपराध अन्वेषण शाखा-लाडवा की टीम ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी संदीप कुमार व कपिल कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि गत दो नवंबर को पुलिस को दी शिकायत में राहुल कुमार वासी जलालुदीन माजरा ने बताया कि वह शंभु बार्डर के पास प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वह बाइक को तहसील बाबैन की पार्किंग में खड़ा करता है। एक नवंबर को वह अपनी बाइक को खड़ी करके अपनी ड्यूटी पर चला गया था। शाम को करीब 9 बजे जब वह वापस बाबैन आया तो तहसील कार्यालय में उसकी बाइक नहीं मिली। पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी संदीप कुमार व कपिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से चोरी की बाइक बरामद की गई।स्कूटी चोरी करने का आरोपी गिरफ्तारकुरुक्षेत्र। अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने स्कूटी चोरी करने के आरोपी शुभम वासी अमीन को गिरफ्तार करके चोरी की स्कूटी बरामद की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सात अक्तूबर को अमीन वासी महिला ने बताया कि 30 सितंबर को उसकी स्कूटी उसके घर के बाहर खड़ी थी। वह अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी तथा उसके घर के सभी सदस्य सो रहे थे। अगले दिन सुबह उसने रिश्तेदारी से आकर देखा तो स्कूटी चोरी नहीं मिली। इस मामले में पुलिस टीम ने स्कूटी चोरी करने के आरोपी शुभम वासी अमीन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पहले भी थाना शहर थानेसर व कृष्णा गेट में चोरी के दो मामले दर्ज हैं।मंडी से कट्टे चुराने का आरोपी काबू, दो बरामदइस्माईलाबाद। पुलिस टीम ने मंडी से कट्टे चुराने के आरोपी कर्मजीत उर्फ बबलू वासी इस्माईलाबाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त बाइक व चोरीशुदा दो कट्टे बरामद कर लिए गए।पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल ने बताया कि गत तीन नवंबर को पुलिस को दी अपने शिकायत में अजैब सिह वासी कंगवाल जिला अंबाला ने बताया कि वह दुकान नंबर दो पर ठेकेदारी का काम करता है। दुकान पर काम कर रहा था तो उसने देखा की एक युवक अपनी बाइक पर उसकी दुकान से दो सफेद कट्टे अपनी बाइक पर आगे व पीछे कट्टों को लादकर चोरी करके ले जा रहा था। उसने उसको बाइक अपने दो कट्टों सहित पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम कर्मजीत उर्फ बबलू वासी इस्माईलाबाद बताया। आरोपी के खिलाफ थाना इस्माईलाबाद में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त बाइक और चोरी के दो कट्टे बरामद कर लिए।