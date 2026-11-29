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ये विद्यार्थी रहे विजेता



- 200 मीटर दौड़: रिदम कम्बोज प्रथम, केशवो द्वितीय और हरमनपाल तृतीय।

- 100 मीटर दौड़: प्रिन्सी प्रथम, अविका द्वितीय तथा सिमरन और सुखजोत तृतीय।

- बैलून लेमन रेस: केशव प्रथम, चेतन द्वितीय और लवदीप तृतीय।

- रिंग रोल बॉल: सुखराज प्रथम, उमेश द्वितीय और यश तृतीय।

- कॉन बैलेंसिंग: सुरभि प्रथम, अक्षिता द्वितीय और एकमप्रीत तृतीय। ये विद्यार्थी रहे विजेता- 200 मीटर दौड़: रिदम कम्बोज प्रथम, केशवो द्वितीय और हरमनपाल तृतीय।- 100 मीटर दौड़: प्रिन्सी प्रथम, अविका द्वितीय तथा सिमरन और सुखजोत तृतीय।- बैलून लेमन रेस: केशव प्रथम, चेतन द्वितीय और लवदीप तृतीय।- रिंग रोल बॉल: सुखराज प्रथम, उमेश द्वितीय और यश तृतीय।- कॉन बैलेंसिंग: सुरभि प्रथम, अक्षिता द्वितीय और एकमप्रीत तृतीय।

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कुरुक्षेत्र। नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित दो दिवसीय खेल उत्सव में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई। 200 मीटर दौड़ में रिदम कम्बोज और 100 मीटर दौड़ में प्रिन्सी प्रथम रहे। बैलून लेमन रेस में केशव और रिंग रोल बॉल में सुखराज ने बाजी मारी। उत्सव में कक्षा छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 100, 200 व 300 मीटर दौड़, रिले रेस, 2×2 रेस, कलेक्ट द कॉन, कॉन बैलेंसिंग और अन्य खेल हुए। कक्षा 12वीं के मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मुकाबले में विज्ञान संकाय के श्लोक, तरुण, रणजोत, शोभित, अनुभव, आदित्य और रोहित विजेता रहे। समापन रस्साकशी से हुआ। विजेताओं को मेडल और प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए गए। निदेशक बीडी गाबा और प्रधानाचार्य डॉ. देवेंद्र अरोड़ा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।