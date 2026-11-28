Kurukshetra News: एनआईटी कर्मचारी संघ के चुनाव में प्रधान पद के लिए आर के मीणा और अजय होंगे आमने-सामने
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:50 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। एनआईटी कुरुक्षेत्र में गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के चुनाव को लेकर दो गुटों ने ताल ठोक दी है। प्रधान पद के लिए संजय गुट की ओर से अजय कुमार दावेदारी करेंगे, जबकि मीना गुट की तरफ से मौजूदा प्रधान आरके मीणा चुनाव मैदान में उतरेंगे। आरके मीणा इस समय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान हैं, जबकि संजय मेहता महासचिव के पद पर हैं। इस बार संजय मेहता खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
संजय गुट की ओर से महासचिव पद के लिए गौरव और उपप्रधान पद के लिए राजेश मैदान में होंगे। वहीं, मीना गुट की तरफ से महासचिव पद पर राजेश और उपप्रधान पद के लिए रविंद्र गोयत चुनाव लड़ेंगे। इस बार चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य (ईसी मेंबर) के छह पदों के लिए भी मतदान होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। इससे पहले कार्यकारिणी सदस्यों का चयन सहमति से किया जाता रहा है। इस बार कर्मचारी संघ के कुल 11 पदों के लिए चुनाव होना है। चुनाव प्रक्रिया के तहत 27 कर्मचारियों ने नामांकन भरे हैं।
ये रहेगा चुनाव का शेड्यूल
- 30 नवंबर: नामांकन पत्रों में संशोधन व सुधार, शाम 4 बजे तक।
- 1 दिसंबर: नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि, शाम 4 बजे तक।
- 2 दिसंबर: निर्वाचन चिह्नों का आवंटन, दोपहर 3 बजे।
- 18 दिसंबर: डाक मतपत्रों की प्राप्ति, सुबह 10 बजे तक।
- 18 दिसंबर: मतदान, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
वर्जन
प्रधान आर के मीणा और महासचिव संजय मेहता दोनों का कहना है कि हमने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब दोनों ही गुट के सभी उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में अपना दम खम दिखाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
संजय गुट की ओर से महासचिव पद के लिए गौरव और उपप्रधान पद के लिए राजेश मैदान में होंगे। वहीं, मीना गुट की तरफ से महासचिव पद पर राजेश और उपप्रधान पद के लिए रविंद्र गोयत चुनाव लड़ेंगे। इस बार चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य (ईसी मेंबर) के छह पदों के लिए भी मतदान होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। इससे पहले कार्यकारिणी सदस्यों का चयन सहमति से किया जाता रहा है। इस बार कर्मचारी संघ के कुल 11 पदों के लिए चुनाव होना है। चुनाव प्रक्रिया के तहत 27 कर्मचारियों ने नामांकन भरे हैं।
विज्ञापन
ये रहेगा चुनाव का शेड्यूल
- 30 नवंबर: नामांकन पत्रों में संशोधन व सुधार, शाम 4 बजे तक।
- 1 दिसंबर: नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि, शाम 4 बजे तक।
- 2 दिसंबर: निर्वाचन चिह्नों का आवंटन, दोपहर 3 बजे।
- 18 दिसंबर: डाक मतपत्रों की प्राप्ति, सुबह 10 बजे तक।
- 18 दिसंबर: मतदान, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
वर्जन
प्रधान आर के मीणा और महासचिव संजय मेहता दोनों का कहना है कि हमने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब दोनों ही गुट के सभी उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में अपना दम खम दिखाएंगे।
विज्ञापन