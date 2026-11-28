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संजय गुट की ओर से महासचिव पद के लिए गौरव और उपप्रधान पद के लिए राजेश मैदान में होंगे। वहीं, मीना गुट की तरफ से महासचिव पद पर राजेश और उपप्रधान पद के लिए रविंद्र गोयत चुनाव लड़ेंगे। इस बार चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य (ईसी मेंबर) के छह पदों के लिए भी मतदान होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। इससे पहले कार्यकारिणी सदस्यों का चयन सहमति से किया जाता रहा है। इस बार कर्मचारी संघ के कुल 11 पदों के लिए चुनाव होना है। चुनाव प्रक्रिया के तहत 27 कर्मचारियों ने नामांकन भरे हैं।ये रहेगा चुनाव का शेड्यूल- 30 नवंबर: नामांकन पत्रों में संशोधन व सुधार, शाम 4 बजे तक।- 1 दिसंबर: नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि, शाम 4 बजे तक।- 2 दिसंबर: निर्वाचन चिह्नों का आवंटन, दोपहर 3 बजे।- 18 दिसंबर: डाक मतपत्रों की प्राप्ति, सुबह 10 बजे तक।- 18 दिसंबर: मतदान, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।वर्जनप्रधान आर के मीणा और महासचिव संजय मेहता दोनों का कहना है कि हमने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब दोनों ही गुट के सभी उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में अपना दम खम दिखाएंगे।