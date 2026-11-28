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पिपली-लाडवा रोड से लगती मथाना मार्केट में लंबे समय से पाइपलाइन बिछी हुई थी, लेकिन ट्यूबवेल से कनेक्शन नहीं होने के कारण इसमें पानी नहीं पहुंच रहा था। इससे दुकानदारों और यहां आने वाले ग्राहकों को पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। अमर उजाला ने 13 नवंबर को माई सिटी के अंक में इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद जनस्वास्थ्य विभाग की लाडवा शाखा ने संज्ञान लेते हुए लाइन को चालू करा दिया। पेयजल आपूर्ति बहाल होने पर दुकानदार संजीव, नरेंद्र, जिंदल, सुशील, मनजीत, राजीव, टिंकू और पुनीत ने खुशी जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी।मथाना मार्केट में पेयजल आपूर्ति बहाल : विनोदलाडवा शाखा के एसडीओ विनोद कुमार ने बताया कि पाइपलाइन को ट्यूबवेल की सप्लाई से जोड़कर पेयजल आपूर्ति शुरू करा दी गई है। लाइन जोड़ने वाले स्थान पर पेवर ब्लॉक भी लगवाए जाएंगे। भविष्य में कोई परेशानी आती है तो विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग किया जाएगा।