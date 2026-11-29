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श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सान्निध्य में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव से पहले भगवान हनुमान का आह्वान कर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करने की परंपरा साढ़े तीन दशक से अधिक समय से जारी है। इसमें शहर के प्रतिष्ठित नागरिक भी भाग लेते हैं। विद्यापीठ के मीडिया प्रभारी के अनुसार, संस्थापक ब्रह्मलीन गुरुदेवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से यह परंपरा निरंतर निभाई जा रही है। श्री जयराम संस्थाएं शिक्षा, अध्यात्म, स्वास्थ्य, योग, गौ संरक्षण, कन्या शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

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कुरुक्षेत्र। ब्रह्मसरोवर के तट पर स्थित श्री जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव-2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महोत्सव के कार्यक्रमों और पंडाल के लिए निर्धारित भूमि का 2 दिसंबर को विद्वान ब्राह्मणों और ब्रह्मचारियों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिरों का वार्षिक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उत्सव भी आयोजित होगा।