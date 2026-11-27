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छीनाझपटी का आरोपी काबू, मोबाइल बरामदकुरुक्षेत्र। छीनाझपटी के मामले में अपराध अन्वेषण शाखा-2 ने गुरदीप निवासी शीला नगर थानेसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे छीना गया मोबाइल बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता नरेश ने बताया कि बीड़ खैरी (हरिपुर) निवासी सुशील कुमार सेक्टर-5 स्थित जीवन ज्योति अस्पताल में नौकरी करता है। चार अक्तूबर को रात करीब 8:40 बजे वह देवी लाल पार्क सेक्टर-2 के पास से घर जा रहा था। पश्चिमी गेट के पास बाइक पर सवार तीन युवकों ने उससे 1950 रुपये, दो एटीएम कार्ड और मोबाइल छीन लिया था। थाना सदर थानेसर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। 25 नवंबर को अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने आरोपी गुरदीप को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया।दुकान से चोरी का आरोपी काबू, 10 हजार और एसी पाइप बरामदकुरुक्षेत्र। दुकान से चोरी के मामले में अपराध अन्वेषण शाखा-1 ने बाबू राम निवासी कंग कॉलोनी थानेसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 10 हजार रुपये और चोरी किया गया एसी पाइप किया है। पुलिस प्रवक्ता नरेश ने बताया कि वशिष्ट कॉलोनी थानेसर निवासी विपिन कुमार की रामा ड्राईक्लीन नाम से दुकान है। शिकायत के अनुसार, 13 अक्तूबर को दुकान से चार एसी के आउटडोर पाइप और एक पानी की मोटर चोरी हो गई थी। इस संबंध में थाना शहर थानेसर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान 25 नवंबर को अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने बाबू राम को गिरफ्तार किया।छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही पुलिस, हेल्पलाइन की भी दी जानकारीलाडवा। छात्राओं को महिला विरुद्ध अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस की सेफ सिटी टीम अभियान चला रही है। इसी कड़ी में 26 नवंबर को टीम ने राजकीय स्कूल लाडवा में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। पुलिस प्रवक्ता नरेश ने बताया कि महिला पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को आपात स्थिति में पकड़ से छूटने और हमलावर से बचाव के तरीके प्रैक्टिकल रूप से सिखाए। कांस्टेबल हरजीत ने छात्राओं को दुर्गा शक्ति एप पर पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया। उन्हें बताया गया कि महिला विरुद्ध अपराध की सूचना महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, हेल्पलाइन नंबर 1091 और डायल 112 पर दी जा सकती है। टीम ने सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक किया।गांव-गांव पहुंच रही पुलिस की नशामुक्त जागरूकता टीमकुरुक्षेत्र। युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में जनसहभागिता बढ़ाने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस का नशामुक्त जागरूकता अभियान जारी है। 26 नवंबर को पुलिस टीम ने भोर सैयदा और ज्योतिसर में ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं और पर्यटकों को नशे के दुष्परिणाम बताए।पुलिस प्रवक्ता नरेश ने बताया कि टीम ने लोगों को समझाया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है, इससे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियां बढ़ती हैं तथा युवा अपराध की ओर भी बढ़ सकते हैं। टीम ने युवाओं को खेल, पढ़ाई और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया। लोगों से नशे की बिक्री और सेवन संबंधी गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तारकुरुक्षेत्र। जानलेवा हमले के मामले में अपराध अन्वेषण शाखा-1 ने एक और आरोपी मनोज उर्फ मौजी निवासी परशुराम कॉलोनी थानेसर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। पुलिस प्रवक्ता नरेश ने बताया कि लक्ष्मण कॉलोनी निवासी साहिल की पुराने बस अड्डे के पास ट्रैवलर हब नाम से दुकान है। तीन अक्तूबर को वह हैप्पी निवासी गुरुनानक मोहल्ला और रमन निवासी सेक्टर-13 के साथ दुकान के बाहर बैठा था। इसी दौरान कुछ युवक हथियार लेकर पहुंचे और चाकू से हमला कर दिया। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना कृष्णा गेट में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। चार अक्तूबर को चरणदास निवासी खिजरपुरा और सूरज निवासी धोबी मोहल्ला गिरफ्तार हुए। 25 अक्तूबर को अमन उर्फ बुधवार निवासी सुनारिया, रोहतक तथा 10 नवंबर को अंकुर उर्फ मोंटू निवासी पटेल नगर गिरफ्तार हुआ। 25 नवंबर को मनोज उर्फ मौजी को गिरफ्तार किया गया।