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उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि राज्य स्तर पर दो श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार शामिल हैं। दोनों श्रेणियों में अधिकतम पांच-पांच पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे। पुरस्कार के तहत 51 हजार रुपये तक की नकद राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक प्राधिकरणों, मिशन, समितियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें ग्रुप-ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों के साथ अधिसूचना में निर्धारित माध्यमों से नियुक्त संविदात्मक कर्मचारी भी शामिल हैं।योजना के तहत कर्मचारियों के प्रदर्शन की मूल्यांकन अवधि 1 जनवरी 2025 से 30 अक्तूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इसी अवधि में किए गए उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और योजनाओं के प्रभाव के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन होगा। राज्य और जिला स्तर के पुरस्कारों के विजेताओं का चयन अधिमानतः 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल https://haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in/ के माध्यम से किए जा सकेंगे।